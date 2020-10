Das Wehrer Hallenbad bleibt in der kommenden Saison voraussichtlich geschlossen. Eine entsprechende Empfehlung gibt die Stadtverwaltung dem Gemeinderat, der in seiner nächsten Sitzung am kommenden Dienstag, 13. Oktober, darüber beschließen soll. Von der Schließung des öffentlichen Badebetriebs wären auch Vereine, Volkshochschule und Schulen betroffen.

Leicht ist Bürgermeister Michael Thater diese Empfehlung nicht gefallen. Wie schon in der Freibadsaison wurde versucht, einen Badebetrieb auch im Winter zu ermöglichen. Nach den derzeit geltenden Corona-Verordnungen dürften sich jedoch maximal 20 Personen gleichzeitig im Becken des Hallenbads aufhalten. Hinzukommt, dass es im Bad nur wenige andere Aufenthaltsflächen gibt, so dass auch die Besucherzahl, die sich in der Schwimmhalle aufhalten darf, zusätzlich begrenzt ist. „Die Gewährleistung eines adäquaten Badebetriebes unter Einhaltung sämtlicher vorherrschenden Corona-Schutzmaßnahmen würde weder aus finanziellen Gesichtspunkten noch aus Sicht der Badegäste ein vertretbares Kosten-Nutzen-Verhältnis erzielen“, heißt es in der Empfehlung an den Gemeinderat. Zweifelhaft ist zudem, ob die Leistungsfähigkeit der Lüftungsanlage des Bades ausreichend ist, um die gemäß Corona-Schutzmaßnahmen notwendige Luftwechselrate in der Schwimmhalle zu gewährleisten.

Um die notwendigen Schutzmaßnahmen umzusetzen und zu überwachen, seien Mehrkosten von 30000 Euro zu erwarten, rechnet die Stadtverwaltung. Gleichzeitig sei von einer Halbierung der Besucherzahlen auszugehen, so dass sich auch die Einnahmen reduzieren. In Summe würde sich der Zuschussbedarf pro Badegast etwa verdoppeln.“Durch ein Nichtöffnen des Hallenbades würden Ausgaben von etwa 70.000 Euro eingespart werden können“, so die Gemeinderatsvorlage. Insgesamt rechnet die Stadt bei einer Schließung mit Einsparungen von rund 100.000 Euro. Die Stadtverwaltung stellt allerdings in Aussicht, dass die ungeplante Schließzeit gegebenenfalls für anstehende Sanierungsmaßnahmen genutzt werden könnte.