Am 1. November beginnt üblicherweise in Wehr die Hallenbadsaison – ob dies auch in Zeiten der Energiekrise im Jahr 2022 so sein wird, entscheidet sich am kommenden Dienstagabend, 18. November.

Dann soll der Wehrer Gemeinderat darüber abstimmen, ob die Stadt in der kommenden Saison auf einen Betrieb des vollständig mit Erdgas beheizten Bades verzichtet.

Wehr Öffnung des Hallenbades ungewiss Das könnte Sie auch interessieren

Einen Beschlussvorschlag macht die Stadtverwaltung im Vorfeld nicht und legt die Entscheidung ganz in die Hände der Stadträte. Lediglich Argumente für und gegen eine Öffnung listet die Sitzungsvorlage auf, die die Räte gegeneinander abwägen sollen.

30 Prozent des Gasverbrauchs

Mit rund 30 Prozent des Gesamtgasverbrauchs der Stadt sei das Hallenbad die größte Gasverbrauchsstelle.

Etwa 17.000 Kilowattstunden Strom und rund 400.000 Kilowattstunden Gas könnten bei einer Schließung des Bades im Winter eingespart werden, hatte die Stadt schon vor Wochen errechnet. „Aufgrund der allgemeinen Gasmangellage sowie der Vorbildfunktion der Stadt Wehr gilt es zu überlegen, ob unter diesen Umständen überhaupt verantwortbar wäre, das Hallenbad zu öffnen“, heißt es deshalb.

Durch die steigenden Energiepreise müsse zudem von einem höheren Defizit auszugehen, „auch aus wirtschaftlicher Sicht wäre daher eine Schließsaison 2022/23 durchaus sinnvoll.“

Gemeinderatssitzung Die Gemeinderatssitzung findet am kommenden Dienstag, 18. Oktober, um 19 Uhr in der Schulsporthale Öflngen statt., Auf der Tagesordnung stehen neben dem Hallenbad auch die Jahresabschlüsse 2021 des Eigenbetriebs Energie, Wasser, Bäder sowie des Eigenbetriebs Breitband, der Beteiligungsbericht der Stadt Wehr, die Vergabe von Bauleistungen im Rahmen des Graue-Flecken-Programms Breitband, die Energetische Sanierung der Seebodenhalle, die Sanierungsarbeiten des Flachdachs des Feuerwehrgerätehauses Wehr, sowie der Erwerb eines Kommandantenfahrzeugs für die Feuerwehr.

Argumente für eine Öffnung

Die Sitzungsvorlage nennt aber auch Argumente für eine Öffnung: „Bereits durch die beiden Corona-Winter mit jeweils erfolgten Hallenbadschließungen konnten die Schwimmkurse (auch für Schulen und Vereine) nicht mehr stattfinden, somit konnte vielen Kindern nicht mehr das Schwimmen beigebracht wer Energieverbrauch den, die Auswirkungen wurden bereits in der Freibadsaison 2022 deutlich. Daher wäre eine Öffnung des Bades insbesondere für die Schulen jetzt dringend angeraten.“

Zudem sei das Hallenbad auch eine Einrichtung von sozialer Bedeutung, eine Schließung sollte daher nur erfolgen, wenn dies unabwendbar ist. Mit Investitionen m vergangenen Jahr konnte der Energieverbrauch bereits deutlich reduziert werden.

Eine weitere Möglichkeit den noch weiter zu senken bestünde darin, die Wassertemperatur bei 24 Grad Celsius festzusetzen. Auch eine Kompromisslösung deutet die Tischvorlage an: Eine Öffnung des Bades unter dem Vorbehalt der Gasverfügbarkeit und dann bei einer tatsächlich sich abzeichnend Gasmangellage die Schließung des Bades zu verfügen.