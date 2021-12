Mit großer Mehrheit – bei nur einer Gegenstimme von Hans-Peter Zimmermann (FDP) – verabschiedete der Wehrer Gemeinderat am Dienstagabend den städtischen Haushaltplan für das Jahr 2022. Mit Investitionen von Stadt und Eigenbetrieben in Höhe von 13,3 Millionen Euro ist es einmal mehr ein Rekordhaushalt. Dafür nutzt die Stadt das Ersparte und plant eine Darlehensaufnahme von einer Million Euro ein.

Obwohl der Haushaltplan eine Deckungslücke von 2,6 Millionen Euro aufweist, verursacht der Plan von Kämmerer Erich Götz bei den Räten keinerlei Bauchschmerzen, wie die Grünen Stadträtin Claudia Arnold formulierte. Und auch die Darlehensaufnahme wurde aufgrund der Niedrigzinsphase allgemein als vernünftig angesehen. Denn das Geld fließt „in Investitionen, die die Stadt fit für die Zukunft machen“, so Christoph Schmidt (Freie Wähler).

Dies betonte auch Bürgermeister Michael Thater in seiner Haushaltsrede: Es gehe bei den Investitionen um die die Gesundheitsversorgung unserer Bevölkerung, die Betreuung und Bildung der Kinder den Erhalt und Ausbau der Infrastruktur, um die städtebauliche Entwicklung und konkrete Anstrengungen zum Klimaschutz. Gleichwohl gebe es aber auch kleinere bedeutsame Investitionen, wie die Sanierung des Basketballfeldes an der Öflinger Schule oder die neue Wasserspeisung des Ludingartenteichs. „Für die Kultur der Stadt werden wir (ohne VHS und Mediathek) 300.000 Euro ausgeben und soziale Einrichtungen – wie Tafelladen, Sozialstation, Deutsches Rotes Kreuz und Dorfladen – planen wir mit 50.000 Euro zu unterstützen“, so Thater.

Bei den erneut auf ein Rekordniveau gestiegenen Personalkosten lenkte Thater das Augenmerk auf den Gegenwert der erbrachten Leistungen: 400 Personen seien angestellt, zumeist Fachkräfte, die im Erziehungsdienst, im Pflegeheim oder anderen städtischen Einrichtungen beschäftigt seien und wesentlich zur Lebensqualität in Wehr und Öflingen beitragen.

Dies betonte auch Christoph Schmidt (FW), der Anstieg der Lohnkosten sei trotzdem kritisch zu sehen, da sie mittlerweile 37 Prozent der Ausgaben umfassen. Er regte eine Klausursitzung an, um ein Konzept zu erstellen, wie die Stadt diese Kosten auch langfristig finanzieren kann.

Unterstützung für den Haushaltplan kam aus allen Fraktionen: Stefan Tussing (CDU) betonte, dass es nicht um schlichte Ausgaben gehe, sondern um „Investitionen in die Zukunft“. Als Beispiele nannte er die Investitionen in die Medienentwicklungspläne der Schulen oder auch ins Ärztehaus. Beides werde schon bald Früchte tragen. Einen solide finanzierten Haushalt sieht auch SPD-Fraktionssprecher Kurt Wenk – und dies trotz widriger Umstände durch die Corona-Pandemie.

Claudia Arnold (Grüne) lobte die grünen Aspekte des Haushalts – insbesondere das Leuchtturmprojekt der Energieversorgung der Kläranlage – und hofft in den kommenden Jahren auf einen mutigen Gemeinderat, der in ökologische Maßnahmen investiert, auch wenn die Zahlen auf dem Papier nicht eine schnelle Rentabilität versprechen. „Auch ein ökologischer Ertrag kann ein guter Ertrag sein“, so Arnold.

FDP-Stadtrat Hans-Peter Zimmermann befand die Ansätze der Haushaltplanungen zwar „gar nicht schlecht“, aus grundsätzlichen Erwägungen lehnte er den Plan allerdings ab. Bis ein ordentlicher Jahresabschluss für die Jahre 2019 und 2020 vorgelegt wird, verweigere er die Zustimmung. Hierzu ist – nach der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht im Jahr 2019 – eine sehr aufwendige Eröffnungsbilanz der Stadt Voraussetzung. Diese sei nun fast fertig, und werde in den nächsten Monaten vorgelegt, erklärte Kämmerer Erich Götz. Im Vergleich mit anderen Städten und Gemeinden sei die Stadt Wehr bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz sehr schnell, betonte Thater.

