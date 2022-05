An Himmelfahrt, 26. Mai, öffnet das Wehrer Freibad zur Sommersaison und zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie sind keine Einschränkungen mehr geplant. Ab Donnerstag, 26. Mai stehen damit auch wieder die Umkleiden und Innentoiletten zur Verfügung, so Bauamtsleiterin Ramona Meyer und hat gleich noch eine weiter gute Nachricht: „Die Eintrittspreise bleiben die gleichen wie im Vorjahr.“

Das Interesse am Freibad sebereits hoch, weiß auch Rathausmitarbeiterin Linda Kramer – sowohl hinsichtlich der Saisonkarten als auch wegen der schon für diese Woche angekündigten sommerlichen Temperaturen. Susanne Dede und Florian Jurkiewicz vom Schwimmbadteam treffen aktuell die letzten Vorbereitungen für hoffentlich viele Badegäste. Außer den üblichen Wartungs- und Reparaturarbeiten seien in diesem Winter keine größeren Sanierungsarbeiten für das Freibad angefallen, so Meyer.

Das Parkbad Wehr Das Freibad ist ab 26. Mai von Montag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Bei schöner Witterung kann bis 20 Uhr verlängert werden. Bei schlechtem Wetter können die Öffnungszeiten unter Telefon 07762/80 85 55 erfragt werden. Die Tageskarte kostet für Erwachsene 3,80 Euro, ermäßigt 2,30 Euro, für Kinder von sechs bis einschließlich 13 Jahren 2,10 Euro.

Wegen der Zugangsbeschränkungen konnten in den vergangenen Jahren nur deutlich wenige Badegäste das Parkbad besuchen. So wurden im Sommer 2019 noch knapp 45.000 Badegäste gezählt. 2020 waren es nur 17.000. In diesem Jahr soll nun alles wieder wie früher werden. An der Kasse stehen Olga Lang, Jaqueline Jordan und Erika Burger bereit. Beim Wachdienst wird das Schwimmbadteam am Wochenende von der Wehrer DLRG unterstützt. Das Freibad ist mit einer großen Liegewiese und einem Beachvolleyballfeld ausgestattet. Dazu gibt es einen Spielbereich mit Kletterstation und Bachlauf.

Saison- und Dutzendkarten sind bereits im Vorverkauf am Dienstag, 24. Mai, von 11 bis 13 Uhr und am Mittwoch, 25. Mai, von 17 bis 19 Uhr an der Schwimmbadkasse zu erwerben, so Kramer. Ein Foto müsse nicht mehr mitgebracht werden – eine Digitalkamera stehe bereit.