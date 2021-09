von sk

Eigentlich sollte am Sonntagabend Schluss sein: Die Freibadsaison hatte Bürgermeister Michael Thater am Freitag offiziell beendet und schon eine Bilanz gezogen. Dank de anhaltend hohen Temperaturen hab sich die Schwimmmeister nun allerdings umentschieden und ermöglichen eine „wetterbedingte Zugabe“: Bis einschließlich Freitag, 10. September, bleibt das Parkbad geöffnet – und zwar täglich 10 bis 18 Uhr. Dies teilte die Stadtverwaltung am Montagvormittag mit.