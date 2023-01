Nach zwei Jahren Pause fand am Freitag Abend wieder der traditionelle Neujahrsempfang der Stadt Wehr und der Servicegemeinschaft statt. Mit rund 300 Wehrer Bürgern und Vertretern von Vereinen, Wirtschaft, Stadtverwaltung, Feuerwehr und Gemeinderat wurde ohne Einschränkungen auf das neue Jahr angestoßen.

Begrüßt: Bürgermeister Michael Thater (links) und Stephan Ruthe für die Servicegemeinschaft Wehr blickten auf ein arbeitsreiches Jahr zurück und gaben einen motivierenden Ausblick. | Bild: Julia Becker

„Es wird ein spannendes Jahr“, so Bürgermeister Michael Thater in seiner Ansprache. Neben dem Brennet-Areal stehe die Sanierung des Kindergarten St. Josef auf dem Plan und die Digitalisierung der Wehrer Schulen soll fortgesetzt werden.

Berappelt: Hanspeter Tschamber sei für ihn schon jetzt der Mann des Jahres 2023, so Bürgermeister Michael Thater (rechts). Zum Jahreswechsel brannte die Fabrikhalle des Unternehmens MUT-Tschamber komplett nieder – doch man sei bereits im Gespräch mit Landratsamt und Architekten, um den Neuaufbau zügig in die Wege zu leiten, so Tschamber. | Bild: Julia Becker

Im Rückblick sei das vergangene Jahr noch stark von der Corona-Pandemie geprägt gewesen, so der Vorsitzende der Service-Gemeinschaft Stephan Ruthe. Dazu kam der Ukrainekrieg mit den damit verbundenen Konsequenzen. „Das sind Herausforderungen, die man erst mal meistern muss,“ so Ruthe. Das Jahr sei so arbeitsreich wie kein anderes zu vor gewesen, so auch Thater. Doch mit der Neueröffnung des Kindergarten Seeboden, dem Abschluss der Sanierung der Breitmattstraße und der Eröffnung der Verbrauchermärkte auf dem Brennet-Areal habe man viel erreicht.

„Das ist ein Projekt das seinesgleichen sucht,“ so Ruthe zum Brennet-Areal. Thater ging noch einen schritt weiter: „Für mich ist Matthias Schmidt der Mann des Jahres 2022“ – schließlich habe die Rickenbacher Familie Schmidt am Wehrer Standort 22 Millionen Euro investiert. Gleichzeitig erinnerte Thater daran, dass das Großprojekt noch längst nicht abgeschlossen sei. Besonders die geplante Sperrung der Kreuzung am Modehaus Bär werde eine vorsichtige Operation am offenen Herzen. Hier muss in diesem Jahr der Kanal der Straße Im Hammer saniert werden.

Weit gereist: Nadine Kiefer zeigte eindrucksvolle Bilder von ihren Reisen und machte gleichzeitig darauf aufmerksam, wie gefährdet diese Paradiese sind. | Bild: Julia Becker

Einen positiven Blick auf die Welt gab es von der Gersbacher Weltreisenden Nadine Kiefer. In ihrem Vortrag „Unsere Welt“ zeigte Kiefer Bilder aus rund 16 Jahren Reisen in insgesamt über 50 Länder. Ob mit der Transsibirischen Eisenbahn von Moskau in die Wüste Gobi, zu Besuch bei den Orang-Utans in Indonesien oder bei einem Hilfsprojekt für Schildkröten in Costa Rica erzählte Kiefer von den Schönheiten dieser Welt – aber auch davon, wie bedroht diese besonderen Orte sind.

Team Sicherheit: Feuerwehrkommandant Nico Bibbo mit Ehefrau und Simone Oßwald und Stefan Schmitz vom Ordnungsamt. | Bild: Julia Becker

Musikalisch umrahmt wurde der Abend von der Wehrer Stadtmusik unter der Leitung der neuen Dirigentin Celine Pellmont. Die vielfältige und ungewöhnliche Auswahl begeisterte – von der Hymne „Highland Cathedral“ zum Einstieg über das Medley mit Stücken von Heinz Rudolf Kunze und BAP bis hin zu klassischen Stücken mit überraschender Gesangseinlage zum Abschluss des offiziellen Empfangs. Anschließend ging es zum eigentlichen Zweck des Neujahrsempfangs über – Gespräche in gelöster Atmosphäre.