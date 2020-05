von sk

Das Autokino im Wehrer Ludingarten geht am Wochenende in seine letzte Runde: Zu sehen gibt es am Freitag, 22. Mai, 17.30 Uhr: „Asterix im Land der Götter“; 20.30 Uhr: „Jumanji: The Next Level“; Samstag, 23. Mai, 17.30 Uhr: „Mina und die Traumzauberer“; 20.30 Uhr: „Joker“; Sonntag, 24. Mai, 17.30 Uhr: „Mina und die Traumzauberer“; 20.30 Uhr: „Grüne Tomaten“. Bild: sk