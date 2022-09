von Hrvoje Miloslavic

Zu einem großen Erfolg wurde gestern der 31. Wehratallauf der Lauffreunde Wehr. Zwar konnte die Zahl der gemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht an der guten Resonanz anknüpfen, die vor der Corona-Pandemie festzustellen war. In sportlicher Hinsicht lieferten Omar Tareq, Sieger im Hauptlauf, sowie der zweitplatzierte Felix Köhler jedoch gewohnt glanzvolle Leistungen ab. Bei den Damen kam Lena Wagner vom TuS Lörrach-Stetten als Erste ins Ziel. Den Sonderpreis für die schnellste Wehrerin und den schnellsten Wehrer heimsten die Eheleute Jessica Fetscher-Dede und Stefan Dede ein.

Wehratallauf Der Lauf startet in den Kategorien Hauptlauf (10,2 Km, Herren und Damen), Nordic Walker, Schüler sowie Kinder. Mehr als 200 Teilnehmer liefen mit. Bewährt hat sich eine Neuerung: Die Lauffreunde haben technisch aufgerüstet und machen die Zeitmessung mit Hilfe von Transpondern. Weitere Informationen zu den Lauffreunden Wehr sowie zum 31. Wehratallauf gibt es im Internet. Mehr Bilder zu dem Lauf auf unter www.suedkurier.de/bilder

In sportlicher Hinsicht konnte sich das Teilnehmerfeld allemal sehen lassen. Neben vielen alten Bekannten waren auch wieder Vorjahressieger Omar Tareq sowie der Rekordhalter über die 10,2 Kilometer lange Strecke, Felix Köhler, am Start. Zum Streckenrekord reichte es in diesem Jahr zwar nicht. Tareq konnte seinen Erfolg vom letzten Jahr zwar wiederholen und zum dritten Mal den Wehratallauf gewinnen. Den Streckenrekord verpasste er jedoch um 39 Sekunden. Rekordhalter bleibt damit Felix Köhler, der nach 33:45 Minuten als zweiter ins Ziel kam.

Dritter wurde der finnische Gastläufer Pakka Roppa mit 37:27 Minuten. Lena Wagner vom TuS Stetten gewann den Damenwettbewerb in 42:10 Minuten vor Tanja Saretzki (44:45) und Annika Meyer vom TV Muttenz (45:49).

Viel Spaß hatten die 55 jünsten Sportlerinnen und Sportler, die für den Kinderlauf angemeldet waren. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Zweifellos ist es den Lauffreunden sehr gut gelungen, an jenen gewohnten und beliebten Traditionen wieder anzuknüpfen, die den Lauf so beliebt machen. Viel Spaß hatten die 20 Nordic Walker, von deren Startgeld wieder fünf Euro an die Freiburger Kinderkrebshilfe überwiesen werden. Von den Startgeldern des Hauptlaufes geht jeweils ein Euro nach Freiburg. Dass angesichts der geringeren Teilnehmerzahl auch das Spendenaufkommen kleiner ausfiel, wurde vom Beirat des Fördervereines Kinderkrebshilfe nicht bedauert. Rosemarie Steurenthaler und Heinz Mauz waren eigens aus Freiburg angereist, um dankend die Zuwendung der Lauffreunde in Höhe von 300 Euro in Empfang zu nehmen.

Tradition beim Wehratallauf hat die Übergabe der Wehrataler-Medaille sowie eines Vesperpaketes an die jüngsten Teilnehmer. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Höhepunkt des Wehrtallaufes ist der Kinderlauf. Punkt 12.30 Uhr erfolgte der Startschuss für den Lauf über die 750 Meter. Nach guter Tradition wartete im Ziel auf jedes Kind eine Wehrataler-Medaille sowie ein Vesperpaket zur Stärkung.

Das Nordic-Walking-Team The Wonder Girls aus Hausen lief geschlossen im Ziel ein. | Bild: Hrvoje Miloslavic

120 Teilnehmer im Hauptlauf, 20 Nordic Walker, 20 Schüler sowie 55 Kinder lagen weit unter jenen Zahlen, die die Lauffreunde vor der Pandemie gewohnt waren. Von Enttäuschung war bei Abteilungsleiter Kurt Wymann und Cheforganisator Günter Schönauer jedoch nichts festzustellen. „Das muss erst langsam wieder anfangen“, erklärt Schönauer. „Ziel ist es, mit denjenigen, die zum Wehratallauf kommen, ein schönes Laufevent zu haben“, so Schönauer. Wymann möchte nicht immer in Kategorien von Steigerung der Teilnehmer denken. Natürlich sei er zufrieden mit dem Verlauf der 31. Wehrtalaufes. Es sei dies auch eine Veranstaltung für Familien. „Es ist doch schön, wenn die Leute positiv gestimmt wieder nach Hause gehen“, sagt Wymann.