Wehr – Zum Jubiläum 150 Jahre Narrenzunft Wehr muss einiges organisiert werden. Die Stadt soll einen Umzug sondergleichen erleben. Mit 4500 Narren wird gerechnet, rund 10.000 Zuschauer werden erwartet. Wehr wird sich am Sonntag, 14. Januar, zum Zentrum der närrischen Fasnacht in Südbaden wandeln. Nicht ein, nicht zwei, sondern gleich drei Narrendörfer sind für die Massen vorgesehen. Die Logistik stehe, alle Verpflichtungen seien vorab von der Narrenzunft um Zunftmeisterin Petra Meier koordiniert worden.

Die zehn Zünfte der Wehrer Narrenzunft pflegen eine Volksfasnacht über die Stadtgrenze hinaus. Das große Verbandstreffen vom Verband Oberrheinischer Narrenzünfte (VON) mit ihrer Vogtei Dreiländereck findet in Wehr statt. „Aber wir haben auch die umliegenden Zünfte eingeladen und Zusagen in Massen bekommen“, erklärte Schriftführerin Yvonne Brüderle bei einem Pressegespräch stolz. Dabei wurden verstärkt die traditionellen Zünfte angesprochen.

Es ist noch viel zu tun: Die Ordner an der Wegstrecke und dem Aufstellungsbereich müssen noch geschult werden. Für die Gruppen werden noch Täfele-Kinder gesucht. „Und wir wollen eine fasnachtlich geschmückte Stadt erleben“, schilderte Vize-Zunfträtin Sarah Schaffner ihre Vorstellungen. Jeder kann da mitmachen – zum Beispielkönne man aus dem Christbaum einen geschmückten Narrenbaum machen. Schaffner erinnert daran, dass der Jubiläumsumzug eine Woche nach Dreikönig sein wird. Die ganze Stadt soll im närrischen Gewand einen bleibenden Eindruck für die Einwohner, Gäste und Besucher hinterlassen.

Aufstellungsbereich für den Jubiläumsumzug werden die Haseler Straße, Zelgstraße und das Chaibegäßle mit der Hans-Thoma-Straße sein. Der Umzug startet vom Kirchplatz über die Merianstraße, rein in die ganze Talstraße und dann in die Hauptstraße durch. Nur ein einziger Fasnachtswagen wird im Zug sein. Der ist bekanntlich den Promis vorbehalten. Die Wehrer Zünfte selber werden nicht mitlaufen, denn das Mammutfest braucht alle Hände an anderen Stellen. Zum Aufwärmen für die eigenen Narren wird erstmalig seit 1999 wieder ein Brauchtumsabend am Samstagabend davor stattfinden. „Da kommen die Nummern der letzten 25 Jahren der Zunftabende zur Wiederaufführung“, verspricht Zunfträtin Meier. Plaketten und Karten werden ab dem 16. Dezember im Narrenheim verkauft.