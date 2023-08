„Die Chemie hat einfach gestimmt“, berichtet Harald Vesenmeier dem SÜDKURIER, als er von dem ersten Treffen zwischen dem Wehrer Blasorchester und dem damaligen Dirigentenkandidaten Jonathan Eberstein erzählt. Für die Neubesetzung des Amtes, das Céline Pellmont beim Osterkonzert aus familiären Gründen ablegen musste, wurde extra ein Auswahl-Gremium geschaffen. Nun ist die Entscheidung gefallen für den 27-jährigen Eberstein aus Essen. Beim Herbstkonzert am Samstag, 14. Oktober, wird der neue Dirigent offiziell eingeführt.

Ein musikalischer Lebenslauf der überzeugt

Das Gremium war schon bei der Bewerbung beeindruckt von der musikalischen Vita von Jonathan Eberstein. 2016 absolvierte der gebürtige Essener eine Ausbildung zum „staatlich geprüften Ensembleleiter“ in Niederbayern. Danach ging es für ihn zum Musik-Masterstudium nach Augsburg. „Dirigenten, die Blasmusikleitung studiert haben, gibt es am Hochrhein höchstens eine Handvoll“, erklärt Vesenmeier. Nach den beiden Schnupper-Proben in den Pfingstferien, konnte das rund 60-köpfige Orchester schließlich selber über den Neuzugang abstimmen. Die Entscheidung für den 27-Jährigen fiel mit großer Mehrheit.

Der Nachwuchs profitiert von Neubesetzung

Mit seinen Qualifikationen habe der Kandidat einfach zu den Vorstellungen der traditionsreichen Stadtkapelle gepasst, erklärt Vesenmeier. Denn nicht nur das Hauptorchester habe mit Jonathan Eberstein einen neuen Dirigenten, auch die 17-köpfige Jugendkapelle. Die Nachwuchsförderung sei für den Verein und den Neuzugang besonders wichtig. Den Jugendlichen würde es dann einfacher fallen, sich später in das Hauptorchester einzugliedern. Die jüngste Musikgruppe, die „Zukunftsmusik“ bleibe allerdings unter der Leitung von Tobias Zwicky.

Der Verein Die Stadtmusik Wehr besteht aus drei Orchestern: dem Hauptorchester mit rund 60 Musikerinnen und Musikern sowie der Jugendkapelle mit 17 Mitglieder und der Zukunftsmusik mit rund 25 Mitgliedern. Insgesamt hat die Stadtmusik Wehr über 600 Mitglieder. Die Stadtmusik wurde 1859 gegründet, erste musikalische Aktivitäten sind bereits bis 1816 belegbar. Vorsitzender des Vereins ist seit 2006 Harald Vesenmeier. Weiter Informationen gibt es im unter www.stadtmusik-wehr.de

Jetzt startet die musikalische Findungsphase

Das Hauptziel des Orchesters sei es nun, das hohe Blasmusik-Niveau zu halten und mit dem jungen Dirigenten einen neuen Klang zu finden. „Das wird allerdings seine Zeit brauchen“, weiß der Vereinsvorsitzende. Deshalb fange man auch schon am 8. September mit den Proben für das Herbstkonzert am 14. Oktober an, verkündet der Vesenmeier. Das komplette musikalische Programm liege dabei schon in den Händen des neuen Dirigenten, berichtet er. Neben der Orchesterleitung in Wehr wird Jonathan Eberstein auch an der Musikschule Bad Säckingen die Tuba unterrichten.

Vorgängerin von Jonathan Eberstein war die Orchesterleiterin Céline Pellmont. Die 1977 geborene Flötistin, die ursprünglich aus Frankreich kommt, wohnt mit ihrer Familie in Binningen bei Basel. Sie trat die Nachfolge für Birgit Trinkl im November 2021 an und gab ihr Amt schon wieder am Osterkonzert in diesem Jahr ab. Zwar eine kurze, aber prägende Zeit, wie Vesenmeier bei ihrem Abschied berichtete. Sie habe den Musikverein nach ermüdenden Corona-Zeiten wieder aufgebaut. Beim Frühlingskonzert 2023 leitete sie das Orchester des Musikvereins Fahrnau.