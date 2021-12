Rund 13,3 Millionen Euro will die Stadt Wehr einschließlich ihrer Eigenbetriebe im Jahr 2022 investieren – des ist ein erneuter Rekord. Das städtische Breitbandnetz, das künftige Ärztehaus und das Brennet-Areal in Wehr sind die drei wichtigsten Projekte, die davon besonders profitieren sollen. Am kommenden Dienstag wird der Gemeinderat den Haushaltsplan beschließen.

Auch wenn die kommunalen Einnahmen noch nicht wieder so stark sprudeln wie vor der Corona-Pandemie: Über die finanzielle Situation der Stadt wollen weder Bürgermeister Michael Thater noch sein Kämmerer Erich Götz klagen. „Bund und Land haben uns in der Krise super über Wasser halten“, lobt Thater die Corona-Finanzhilfen, mit denen betroffene Branchen, aber auch Kommunen unterstützt wurden. Letztlich habe die Wirtschaft die Pandemie bislang besser überstanden als erwartet, so dass die Stadt nun wieder mit steigenden Gewerbesteuereinnahmen (5,8 Million Euro; eine Million mehr als im Plan 2021) rechnet. Einen leichten Anstieg beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer und eine deutliche Erhöhung der Schlüsselzuweisungen (von 5,3 auf 6,2 Millionen Euro) sorgen für eine Entspannung der Einnahmesituation.

Diese Mehreinnahmen werden auch dringend gebraucht, um die geplanten Investitionen zu realisieren – wobei die meisten Großinvestitionen auch von Fördermitteln von Bund und Land kofinanziert werden:

Haushalts-Kennzahlen in Kürze

Finanzsituation: Mit einem Volumen von 34,6 Millionen Euro liegt das Gesamtvolumen des städtischen Haushalts 2022 rund 1,5 Millionen über dem Plan des Vorjahres. Trotz hoher Investitionen kommt die Stadt im kommenden Jahr ohne Steuer- oder Gebührenerhöhungen aus. Dafür ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von einer Million Euro eingeplant, außerdem wird zur Finanzierung der Investitionen auf liquide Mittel in Höhe von 2,6 Millionen Euro zurückgegriffen. Dennoch bleibt ein geplantes „negatives Ergebnis“ von 2,4 Millionen Euro, der Haushalt ist also nicht ausgeglichen.

Verschuldung: Durch die eingeplante Kreditaufnahme steigt die Verschuldung der Stadt Wehr einschließlich der Eigenbetriebe – Bürgermeister Michael Thater nennt es „Konzern Stadt Wehr“ – laut Plan auf 14,05 Millionen Euro. Dies wäre der höchste Schuldenstand seit 2008. Ob es tatsächlich so kommt, ist allerdings noch nicht sicher. Ein für 2021 eingeplantes Darlehen musste bislang nicht abgerufen werden, steht 2022 damit auch noch zur Verfügung.

Personalkosten: Mit 12,86 Millionen Euro (rund 450.000 Euro mehr als im Plan 2021) sind die Personalkosten eine wesentliche Größe im städtischen Haushalt. Zu Buche schlagen hier vor allem die Kindergärten (mit etwa 5,5 Millionen Euro), die in den vergangenen Jahren wegen des gesetzlichen Anspruchs auf Kinderbetreuung massiv ausgebaut werden mussten. Seit 2011 haben sich die Personalkosten in den Kindergärten etwa verdreifacht – „und das bei der gleichen Anzahl Kinder“, so Michael Thater. Durch veränderte Betreuungsschlüssel und vor allem die U3-Betreuung muss die Stadt mittlerweile 120 Erzieherinnen und Erzieher beschäftigen. Mit einer weiteren Gruppe im Kindergarten Seeboden wird sich diese Zahl noch weiter erhöhen.