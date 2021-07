Wehr vor 25 Minuten

Wehr muss für Verkehrsübungsplatz in Wallbach 20.000 Euro nachzahlen

Um die Zusatzkosten für belasteten Bodenaushub beim Bau des Verkehrsübungsplatzes in Wallbach zu decken, hat der Gemeinderat am Dienstag einer außerplanmäßigen Zusatzzahlungen in Höhe von gut 20.000 Euro zugestimmt.