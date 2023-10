Die Stadt Wehr erhält vom Bund für den Breitbandausbau Fördermittel in Höhe von 7,1 Millionen Euro. Dies teilt der CDU-Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner mit. „Der Bund fördert im Rahmen der Breitbandförderung die Erschließung von unterversorgten Adressen im Stadtgebiet von Wehr“, informierte Schreiner. Weil die vom Bund zugesagte Förderquote bei 50 Prozent liege, umfasse die Gesamtsumme knapp 14,2 Milliarden Euro und setze sich ferner aus Eigenmitteln sowie aus Fördermitteln des Landes zusammen. Die Information erhielt der Abgeordnete eigenen Angaben zufolge vom beliehenen Projektträger des Bundes.

Schreiner begrüßt die Förderung. „Die Bundesregierung hat aufgrund der fehlenden Überarbeitung der Förderrichtlinie vor allem im letzten Jahr für Verunsicherung gesorgt. In der Folge sind damals über Monate hinweg weniger Bundesmittel geflossen“, so der CDU-Politiker. Es gehe aber darum, dass der ländliche Raum weiterhin mit einer höhen Förderquote versorgt wird, um das schnelle Internet in die Fläche zu bekommen, so der Abgeordnete.