Rund 20 Jahre Leerstand und fast zwei Jahre ohne Dorfmetzger haben im Sommer ein Ende: Der Öflinger Metzgermeister Thomas Griener eröffnet zusammen mit seiner Frau Sandra im ehemaligen Lidl an der Todtmooser Straße in Wehr eine eigene Metzgerei.

Es ist ein Herzensprojekt für Thomas Griener, dass dank Corona richtig lange Anlauf nehmen musste. Schon im Dezember 2019 fiel die Entscheidung in die Selbstständigkeit zu gehen, jetzt sind alle Formalitäten unter Dach und Fach. Der Umbau des ehemaligen Lidls kann endlich losgehen. Diese Woche haben die Grieners bereits ihre Pläne in den sozialen Medien bekannt gemacht. „Die Rückmeldungen waren überwältigend“, so Thomas Griener mit einem breiten Lächeln. „Ich wollte kein austauschbarer Arbeitnehmer mehr sein,“ so der Öflinger zu seiner Motivation.

Der gelernte Metzger arbeitete lange in der pharmazeutischen Industrie. Sein Handwerk als Metzger hat er dank des Familienbetriebs in Öflingen aber immer weiter ausgeübt. Nun wagen Thomas und Sandra Griener einen richtig großen Schritt. In dem 360 Quadratmeter großem Ladengeschäft soll eine hochmoderne Metzgerei mit eigener Fleischveredelung entstehen. Dafür hat Griener nicht nur seinen Meister gemacht, sondern auch Weiterbildungen zum Fleischsommelier, Schinken- und Wurstsommelier besucht und sich mit der Ausbildung zum Cortador als einer der ersten Metzger in Deutschland besondere Fachkenntnisse über Schinkenspezialitäten aus aller Welt angeeignet.

Leerstand: Noch stehen Sandra und Thorsten Griener in ganz alleine in dem großen Ladengeschäft. In den nächsten Wochen soll sich der Raum mit modernster Ausrüstung für die neue Metzgerei füllen. | Bild: Julia Becker

Das Ladengeschäft wird durch zwei 24 Stunden-Verkaufsautomaten ergänzt: Neben einem Festsortiment an Fleisch und Wurstwaren soll es auch einen Abholautomaten für vorbestellte Ware geben. „So ein Bestellautomat ist einzigartig in der Region“, sagt Thomas Griener. Kern seines Geschäfts wird aber das hochwertige und vor allem regionale Fleischangebot sein: „Ich möchte nur Fleisch aus maximal 50 Kilometer Entfernung anbieten“, so Griener. Dafür sei er bereits mit mehreren Landwirten im Gespräch. Sogar eine eigene Zertifizierung für Tierwohl und Futterqualität sei möglich. Auch für die Schlachtung möchte Thomas Griener mit einem kleinen, regionalen Betrieb zusammenarbeiten. In der Produktion wird der Metzgermeister vorerst alleine arbeiten. Für den Service an der Theke werden aber Mitarbeiter gesucht, die Sandra Griener dann unterstützen werden. Auch hier überlässt der Metzger nichts dem Zufall und hat bereits Schulungen für sein künftiges Personal organisiert.

In den nächsten Wochen soll der Umbau starten und der alte Boden raus gerissen werden. In der Wohnung über dem Ladengeschäft werden Umkleiden und ein Sozialraum für die Mitarbeiter eingerichtet sowie ein Büro. „Und eine Spielecke für unsere Kinder“, so Griener – denn ohne die Familie geht es nicht.