Im März begann der Angriffskrieg auf die Ukraine, zu den Herausforderungen der Corona-Pandemie kamen nun auch steigenden Energiepreise. In Wehr rückte man enger zusammen und zeigte Solidarität: rund 100 Kriegsflüchtlinge wurden aufgenommen, sogar ein erster Sprachkurs konnte von 14 Ukrainerinnen bereits abgeschlossen werden.

Solidarität und Sparsamkeit wollten auch Stadt und Kirchen zeigen: Auf die Beleuchtung markanter Gebäude wurde in diesem Winter verzichtet. Und obwohl im Rathaus mit Holzhackschnitzeln und nicht mit Gas geheizt wird packten die städtischen Mitarbeiter in diesem Winter die dicken Pullis aus und drehten die Heizung auf 19 Grad. Ganz verzichtet wurde aber nicht: Zur Adventszeit wurde die Innenstadt wie gewohnt mit Girlanden und Weihnachtsbäumen geschmückt. Energiesparend natürlich, dank neuer von der Servicegemeinschaft gespendeter Lichterketten.

Nach einem halben Jahr Probezeit stand im März fest: Auch in Wehr wird es nun eine First Responder Gruppe geben. Die ehrenamtlichen Ersthelfer der DRK Ortsvereine werden in ernsten Fällen mit alarmiert und unterstützen so Notarzt und Rettungsdienst. So können vor allem tagsüber die teils längeren Anfahrtszeiten überbrückt und schnell erste Hilfe geleistet werden.

Große Hilfsbereitschaft gab es auch für Dylan Lupo aus Wehr. Der Elfjährige ist an Blutkrebs erkrankt, eine Stammzellenspende ist seine letzte Chance. Zusammen mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS), der Stadt Wehr und vielen Freiwilligen konnte die Familie im September eine große Typisierungsaktion in der Stadthalle organisieren. Über 300 Menschen ließen sich registrieren, dazu kam eine große Spendenbereitschaft um die Familie weiter zu unterstützen.

Ein Licht am Ende des Tunnels gibt es für die evangelische Gemeinde in Öflingen: Sinkende Mitgliederzahlen sorgten dafür, dass die Gemeinde von der Landeskirche den Auftrag bekam, das Kirchengebäude mit Pfarrhaus und umliegenden Grundstücken zu verkaufen. Im Oktober stand dann fest, dass die Stadt Wehr das Gotteshaus übernimmt. Nach der Entwidmung soll die ehemalige Kirche als Veranstaltungsraum genutzt werden. Und auch in Zukunft wird die kleine Öflinger Gemeinde hier in Zukunft einmal im Monat hier ihren Gottesdienst feiern können. Alternativ hätte es eine Einladung aus direkter Nachbarschaft gegeben: Die katholische Gemeinde hatte die Kirche St.Ulrich für Gottesdienste angeboten.

Zum ersten Mal seit der Pandemie wurden im Mai wieder das Rettichfest des Musikvereins Öflingen gefeiert werden. Das Hoffest im Schopf des Bauernhofs Griener sollte auch ein Neustart des Vereinslebens sein und lockte so viele Besucher an, dass dem Verein fast der Rettich ausging. Im Sommer wurde dann gleich weitergefeiert: Die Jugendkapelle des Musikvereins Öflingen feierte im Juli ihren 50. Geburtstag. Nach vier Jahren Zwangspause öffnete dann im September der Enkendorfmarkt seine Pforten und lockte tausende Besucher an. Das Warten hat sich auch für den Männerchor Wehr gelohnt: Viermal musste der Chor sein Konzert zum 100-jährignes Jubiläum im vergangenen Jahr verschieben. Dafür war das Jubiläumskonzert im Oktober zusammen zahlreichen Gastmusikern ein voller Erfolg.

Zuletzt ist man im Wehratal auch formell enger zusammengerückt. 50 Jahre nach der Vereinigung von Wehr und Öflingen und nach ausgiebiger Diskussion wurde im März die Abschaffung der unechten Teilortswahl beschlossen. Zukünftig werden die Parteien bei Kommunalwahlen nur noch eine gemeinsame Kandidatenliste für Wehr und Öflingen zusammen aufstellen.