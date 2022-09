von Michael Gottstein

Keine einschränkenden Corona-Auflagen mehr, kaum Unfälle, hochsommerliche Temperaturen und 38.595 Besucher: Die Stadt Wehr ist mit der Freibad-Saison 2022 zufrieden. Sie begann an Christi Himmelfahrt, 26. Mai, und ist am Sonntag, 11. September, zu Ende gegangen. Ob das Hallenbad im Winter geöffnet wird oder wegen der Gaskrise geschlossen bleibt, steht im Moment noch nicht fest.

Vergleich zu den Vorjahren Die Besucherzahlen des Wehrer Freibades lagen bei 52.862 respektive 44.998 in den Jahren 2018 und 2019. In den Corona-Jahren 2020/21 besuchten 17187 beziehungsweise 21522 Gäste das Freibad. In diesem Jahr waren der Juni mit 11.683 und der Juli mit 16.055 Gästen die am stärksten frequentierten Monate. Der besucherstärkste Öffnungstag war der 19. Juni mit 1652 Gästen.

Mittwochs musste Freibad immer schließen

Die Besucherzahlen haben noch nicht ganz das Niveau der Vor-Corona-Zeit erreicht, sind aber deutlich angestiegen. Dass das idyllisch gelegene Parkbad nicht sein volles Potenzial ausschöpfen konnte, lag am Personalmangel – die Stelle eines Fachangestellten konnte trotz mehrfacher Ausschreibung nicht besetzt werden. So konnte das Bad, statt von 7 bis 20 Uhr, „nur“ von 10 bis 19 Uhr öffnen, und mittwochs blieb die Einrichtung geschlossen. Bürgermeister Michael Thater zollte den Mitarbeitern großes Lob für ihren Einsatz. Neben dem Fachangestellten für Bäderbetriebe, Florian Jurkiewicz, und Betriebsleiterin Susanne Dede zählen Rettungsschwimmer Sebastian Stöcklin sowie Kassen- und Reinigungskräfte zum Team. Zusätzliche Wachdienste hatte die Wehrer Ortsgruppe der DLRG geleistet und das Freibad damit wesentlich unterstützt. „Dafür sind wir sehr dankbar“, so Thater.

„Weniger Unfälle als sonst“

„Es war eine gute Saison, wir hatten weniger Unfälle als sonst“, berichtete Susanne Dede. Das Personal versorgte kleine Blessuren und Wespenstiche, aber einmal musste die Beckenaufsicht einen Zwölfjährigen, der vom Fünfmeterturm gesprungen war und sich einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hatte, aus dem Becken retten, außerdem war ein 15-Jähriger ins Wasser gefallen und musste wegen einer Kopfverletzung versorgt werden.

Das bereitet der Schwimmmeisterin Sorge

Sorgen bereitet die Tendenz, dass immer mehr Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, nicht sicher schwimmen, sondern sich „gerade so über Wasser halten können“, so die Schwimmmeisterin. Daher bot die Schwimmschule Aquamotion während der Saison zahlreiche Schwimmkurse im Freibad an. Die neue Regelung, dass Kinder unter zwölf Jahren nur in Begleitung das Bad besuchen dürfen, hatte dazu geführt, dass viele mit der kompletten Familie kamen. „Viele Kinder haben das bronzene Leistungsabzeichen im Freibad abgelegt“, sagte Susanne Dede. In diesem Jahr gab es, anders als in den Corona-Jahren, wieder ein gastronomisches Angebot, für das das Hotel Klosterhof verantwortlich war.

Auch wenn das Freibad für Besucher nun geschlossen ist, gibt es für das Personal noch viel zu tun: „Wir reinigen die Becken und spülen die Filter, um eine Keimbildung zu verhindern, dann müssen wir das ganze Bad winterfest machen“, erklärte Florian Jurkiewicz.

Darf das Hallenbad im Winter öffnen?

Während das Freibad seinen Wärmebedarf über eine Solarthermieanlage deckt, wird das Hallenbad mit Gas geheizt. Ob es im Winter geöffnet werden kann, wird der Gemeinderat voraussichtlich im Oktober entscheiden. Einerseits ist das Hallenbad mit Abstand der größte Gasverbraucher der Stadt, andererseits gebe es Gründe, das Hallenbad zu öffnen, meinte Thater mit Blick auf die verbesserungswürdigen Schwimmfähigkeiten vieler Bürger. Auf jeden Fall trifft die Stadtverwaltung, zusammen mit dem Team, alle Vorbereitungen, um das Hallenbad wie gewohnt am ersten November zu öffnen. In der Saison 2021/21 war es geschlossen, in diesem Jahr wurde es am ersten Januar „im Corona-Betrieb“ geöffnet, sagte Linda Kramer, bei der Stadtverwaltung für den Bäderbetrieb zuständig.