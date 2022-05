von Sigrid Schneider

Wechsel an der Spitze der stärksten kommunalpolitischen Kraft in Wehr: Stadtrat Mathias Scheer ist neuer Vorsitzender der Freien Wähler Wehr und Öflingen. In der Jahreshauptversammlung wählten ihn die Mitglieder zum Nachfolger von Eugen Mulflur, der seit 2009 an der Spitze der Wählervereinigung stand. Berichte aus Gemeinderat und Kreistag von Seiten des Bürgermeisters Michael Thater und des Stadtrates Christoph Schmidt waren ebenso Gegenstand der Sitzung.

Matthias Scheer sieht in der problemlos verlaufenden Neuwahl des gesamten Vorstands ein positives Zeichen in unsicheren, problematischen Zeiten. Für alle frei werdenden Posten konnten Personden gefunden werden – heutzutage keine Selbstverständlichkeit. „Die große Bereitschaft der Freien Wähler Leitungsposten zu übernehmen, steht für einen guten Anfang und eine neue Zeit“, sagte er in seiner Antrittsrede.

Der neue Vorstand Vorsitzender ist Matthias Scheer, Stellvertreterin Sabine Kramer-Rempe; Schriftführerin ist Helga Heuschmidt, Regina Fischer-Straub ist Schatzmeisterin. Petra Niedermayer und Celina Geiger sind Kassenprüferinnen; Roland Fricker, Bernd Mattes, Günter Straub, Thomas Genter, und Sabrina Herosé sind Beisitzer. Weitere Infos im Internet: www.fw-wehr.de

Der scheidende Vorsitzende Eugen Mulflur wurde ausführlich gewürdigt: Von Peter Felber hatte er 2009 das Amt des ersten Vorsitzenden der Freien Wähler Wehr und Öflingen übernommen und prägte in den 13 Jahren seiner Amtszeit die Wählergemeinschaft wesentlich. Bereits von 1993 bis 2003 ist er im Gemeinderat als Fraktionssprecher tätig gewesen, von 2004 bis 2019 auch als zweiter Bürgermeisterstellvertreter der Stadt Wehr. „Drei Bürgermeister hat er erlebt und seine Herausforderungen mutig und auf seine ganz eigene Art gemeistert“, sagte Roland Fricker in seiner Laudatio.

Letztes großes Projekt war das 100-jährige Jubiläum der Freien Wähler Wehr und Öflingen, das 2019 gefeiert wurde. Gemeinsam mit der früheren Stadträtin Margot Richter realisierte er die Festschrift, in der die beiden die historische Entwicklung der Wählervereinigung zusammengestellt haben. Ein Festakt im Mai 2019 mit feierlicher Ehrung langjähriger Mitglieder im Alten Schloss Wehr – geehrt wurden für 40 Jahre Dieter Schubert, Rudolf Senft und Eugen Mulflur – und ein Benefizabend im Oktober des Jahres in der Stadthalle waren weitere Höhepunkte des Jubiläumsjahres gewesen. Eugen Mulflur steht als „Pfeiler für Stabilität und Kontinuität für die Freien Wähler“, schloss Fricker seine Ausführungen.

Umwelt- und Sozialthemen werden den Gemeinderat weiter beschäftigen, etwa der Kindergartenausbau, der Ausbau des Wärmenetzes und Investitionen in naturnahe Energien, schilderte Fraktionssprecher Christoph Schmidt in seinem Bericht. Auch Bürgermeister Michael Thater gab Einblicke in aktuelle kommunalpolitische Arbeitsfelder: Der Breitbandausbau stocke, doch werde er nach einer Verzögerung von drei Monaten weitergeführt, so Thater.

Weiterhin referierte er unter anderem über die Planung der A98, die Reaktivierung der Wehratalbahn und das Thema Stadtentwicklung. In Bezug auf die Erschließung von Baugelände im „Hölzle“ wurde aus den Reihen der Mitglieder kritisch angemerkt, dass es noch weiteren Gesprächsbedarf mit den Anwohnern des Wehrer Stadtteils gäbe. Als wichtigste Themen aus dem Kreistag sprach Thater unter anderem die Bewältigung der Corona-Pandemie, Fragen des künftigen Zentralkrankenhauses in Albbruck und die aktuelle Flüchtlingssituation an.