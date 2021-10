von Ernst Brugger

Beim 1990 gegründeten Freundeskreis Granja El Ceibo gab es einen Wechsel an der Vereinsspitze. Erhard Zeh aus Weil-Haltingen, seit 1990 Mitglied im Verein, wurde bei der Hauptversammlung am Mittwochabend einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Barbara Schanz, seit 16 Jahren an erster Stelle und zuvor vier Jahre Schriftführerin, möchte nun etwas kürzer treten und wurde jetzt neue Beisitzerin.

Die langjährige Vorsitzende Barbara Schanz wurde zum Ehrenmitglied ernannt. | Bild: Ernst Brugger

Unverändert hingegen blieben die übrigen Vorstandsposten. Vize-Vorsitzender Richard Blatter verabschiedete Barbara Schanz auf würdige Weise aus ihrem erfolgreichen Amt und ernannte sie für ihr ideenreiches Engagement zum Ehrenmitglied.

Wehr Neues Projekt in der Granja el Ceibo Das könnte Sie auch interessieren

Auch der Wehrer Freundeskreis des Heimes in Argentinien muss auf zwei unterschiedlich verlaufene Jahre zurückblicken, so Vorsitzende Barbara Schanz in ihrem Bericht für 2019 und 2020. Das vom Wehrer Hans-Gerd Wiesner vor über 30 Jahren gegründete und geleitete Heim für Jugendliche und Erwachsene, mit und ohne Handicap aus den Armenvierteln der Stadt Rafaela in der Provinz Santa Fe, wird zu rund 30 Prozent vom Wehrer Freundeskreis finanziert. Mit vielen Aktivitäten, so die Vorsitzende, hätte man 2019 noch ansehnliche Spendengelder erwirtschaften können, aber seit März 2020, mit Beginn von Corona, mussten Anlässe nun schon monatelang eingeschränkt werden.

Wehr So sieht die Arbeit des Fördervereins Granja El Ceibo in Zeiten der Pandemie aus Das könnte Sie auch interessieren

In einem Schreiben von Hans-Gerd Wiesner, welches der stellvertretende Vorsitzende Richard Blatter verlas, berichtet der Wehrer über die derzeitige Lage in Argentinien mit einer Inflation von über 50 Prozent und ebenso hoher Armut. In dieser schwierigen Zeit, schreibt der Wehrer aus seinem außergewöhnlichen und vorbildlichen argentinischem Lebenswerk, in dem derzeit 15 Insassen im Alter von 18 bis 50 Jahren leben, sei es tröstlich zu spüren, dass man vom Freundeskreis der Granja so viel Unterstützung bekomme. Er sei erstaunt mit welchen Ideen Möglichkeiten gefunden werden, um Spenden für die Granja zu erwirtschaften. Sein Dank, so schreibt Wiesner, gelte deshalb dem engagierten Vorstand, allen Mitgliedern und allen Spendern sowie den Wehrern Sternsingern, die trotz Corona einen ansehnlichen Erlös der Sternsingeraktion 2021 einsangen und der Granja spendeten. Obwohl man aus der eigenen Schreinerei einiges selbst erwirtschaften könne – ohne die enorme Wehrer Hilfe könne man nicht existieren, schließt Wiesner seinen ergreifenden Brief an den Freundeskreis.

Hochrhein Ein Sprungbrett ins Berufsleben: Björn Kelz will Menschen mit Handicap eine Chance geben Das könnte Sie auch interessieren

Diese Aussage kommt im ausführlichen Bericht von Rechner Gioacchino Ragusa klar zum Ausdruck. Demnach konnte der Freundeskreis im Jahr 2019 über 83.000 Euro und im Coronajahr 2020 immerhin noch über 70.000 Euro an das argentinische Heim überweisen. Die Revisoren Gerhard Lehnert und Karl-Heinz Schoch konnten die gewissenhafte Finanzverwaltung des Rechners voll bestätigen. Dessen Entlastung und die des Gesamtvorstandes, wie sie Wahlleiter Schoch beantragte, war deshalb ohne wenn-und-aber. Bei den weiteren Wahlen wurde der stellvertretende Vorsitzende Richard Blatter, Finanzverwalter Gioacchino Ragusa sowie Schriftführerin Christine Mattes ebenso klar bestätigt wie die Beisitzerinnen Heike Keller und Maja Eckert. Neu gewählt wurde Kassenprüfer Thilo Pohl für Karl-Heinz Schoch.

Der Freundeskreis Der Freundeskreis Granja El Ceibo wurde 1990 von Carl Erich Wiesner, dem Vater von Hans-Gerd Wiesner gegründet. Neuer Vorsitzender ist Erhard Zeh. Weitere Informationen zum Freundeskreis gibt es im Internet (www.granja.de) und zum argentinischen Heim (www.fundacionhogar.org).

Der neue Vorsitzende Erhard Zeh dürfte besonders den älteren Wehrern kein Unbekannter sein. In den 1970-er Jahren war er nicht nur aktiver Fußballer beim FC Wehr, sondern besonders Hauptschullehrer an der Talschule. Ein Kuriosum dabei: Hans-Gerd Wiesner war zwei Jahre lang in einer seiner Klassen. Er sei stolz darauf, so der neue Vorsitzende, dass einer seiner ehemaligen Schüler als Wehrer in Argentinien eine solch großartiges Projekt gegründet habe und seit über 30 Jahren auch vorbildlich leite.