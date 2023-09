Kann sich die Stadt Wehr eine umfangreiche Sanierung des Wehrer Freibades leisten oder kommt es nun doch zu einer kleineren Lösung? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am kommenden Dienstag. Klar ist: Die 2007 eingebrachte Folienauskleidung der beiden Becken ist in die Jahre gekommen und muss bald erneuert werden. Denn schon jetzt kommt es zu Undichtigkeiten und Wasserverlusten.

Die über 15 Jahre alte Beckenfolie weist an verschiedenen Stellen Schäden auf. | Bild: Ridder, Sebastian

Bislang war der Einbau eines Edelstahlbeckens der erklärte Favorit von Stadtverwaltung und Gemeinderat. Ende März besichtigten die Räte dazu mehrere Schwimmbäder und gaben einen Vergleich der möglichen Sanierungsvarianten in Auftrag. Dieser liegt nun vor. Angesichts der hohen Kosten und der finanziellen Lage der Stadt steht der Gemeinderat vor einer äußerst schwierigen Entscheidung.

„Unter rein wirtschaftlichen Aspekten wäre eine Sanierung des Freibades mit neuer Folienauskleidung, Photovoltaikanlage und kleineren Attraktivitätssteigerungen zu empfehlen“, heißt es nun in der Vorlage an die Gemeinderäte. Allerdings könnten bei einem grundsätzlich defizitären Freibad die rein wirtschaftlichen Aspekte nur eingeschränkt angelegt werden.

Mehrere Varianten zur Auswahl

Günstigste Variante ist die reine Erneuerung der Beckenfolie, deren Kosten auf rund 410.000 Euro geschätzt wird. Alle anderen geplanten und erwünschten Maßnahmen würden dabei zurückgestellt. Eine Badebetrieb wäre damit für die nächsten 15 Jahre gesichert. Für 220.000 Euro mehr wären kleine Veränderungen zu haben: Der Abbruch der Durchschreitebecken und Entfernen der Hecke sowie der Austausch derverschiedener Kunststoff-Elemente durch Edelstahl. Die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Hallenbaddach käme nochmals 70.000 Euro teurer.

Deutlich teurer wird die Sanierung, wenn auch die Durchströmung der beiden Becken auf den aktuellen Stand der Technik gebracht wird: Zwischen 3,5 und 4,5 Millionen Euro kämen diese beiden Varianten – je nach dem ob mit erneuerter Beckenfolie oder mit Edelstahlbecken. Als weitere Varianten nennt die Gemeinderatsvorlage die Möglichkeit, die Beckenstruktur mit Schwimmer und Nichtschwimmerbecken in Mehrzweckbecken umzubauen. Hier liegen die Kosten zwischen 4,3 und 4,5 Millionen Euro.

Gemeinderat Die öffentliche Gemeinderatssitzung findet am Dienstag, 19. September, um 19 Uhr im Bürgersaal des Alten Schlosses statt. Neben der Freibadsanierung geht es um die Planung des Vorplatzes zum Ärztehaus, der Sachstand der Reaktivierung der Wehratalbahn, das klimaangepasste Waldmanagement im Stadtwald, ein Sachstandsbericht Breitband, die Spendenausschüttung der Sparkasse Hochrhein, sowie die Satzung der Stadt Wehr über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte.

Grundsätzlich hält die Stadtverwaltung bei einer „großen Sanierungsvariante“ eine neuerliche Foliensanierung für nicht empfehlenswert, da sie nur auf eine Lebensdauer von 15 Jahren ausgelegt ist.

Finanzielle Herausforderung

Bei einer solchen Lösung müssten die Gesamtkosten aller Voraussicht nach komplett durch die Stadt übernommen werden, da eine Darlehensaufnahme durch den Eigenbetrieb selbst nicht finanzierbar wäre.

„Allein die sich daraus ergebenden zusätzlichen jährlichen

Abschreibungen für das Edelstahlbecken wären weder in der Betriebssparte Bäder noch durch die anderen Betriebssparte zu erwirtschaften“, verdeutlicht die Vorlage die enorme Inbestition. Zusätzlich sei zu beachten, dass eine mögliche Darlehensaufnahme zu einer deutlichen Verschlechterung der Eigenkapitalquote des Eigenbetriebes führen würde. Damit könnte die Mindestanforderung der Eigenkapitalquote von 30 Prozent unterschritten werden, was zu zusätzlichen Steuerbelastungen führen würde.