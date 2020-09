Mit knapp 70 Erstklässlern in drei Klassen startet die Grundschule in Wehr und Öflingen ins neue Schuljahr. Mit einer neuen Kollegin sowie Unterstützung durch eine FSJ-lerin und einem neuen Förderverein blickt Schulleiterin Brigitta Theusz trotz der strengen Auflagen der Corona-Verordnung optimistisch auf das neue Schuljahr.

Mehrere Einschulungsfeiern

Der Gesundheitsschutz steht aber auch im neuen Schuljahr über allem: Wie an allen Schulen wird es mehrere Einschulungsfeiern geben. „Wir planen insgesamt vier Feiern an den beiden Standorten. Wir haben dafür ein kleines aber feines Programm zusammengestellt, um die neuen Mitglieder an unserer Schule zu begrüßen“, so Schulleiterin Brigitta Theusz. In Öflingen werde es eine neue Klasse geben, zwei neue Klassen beginnen auf der Zelg ihre Schullaufbahn. „Wir müssen leider auch zeitlich reduzieren, aber es soll eine gemeinsame Feier mit Begleitung geben und wie immer die erste Schulstunde. Es soll trotz Corona ein besonderer Tag werden“, so Theusz.

Die Schule Die Grundschule Wehr-Öflingen hat zwei Standorte: Die Zelgschule in Wehr wurde Mitte der 1960er Jahre als Grund- und Hauptschule gebaut. Die Grundschule in Öflingen blickt auf eine längere Geschichte zurück: Das Schulhaus der damaligen Volksschule ist bereits 110 Jahre alt und ist vielen heute als Rathaus bekannt. Brigitta Theusz hat die Leitung der Grundschule zum 1. November 2019 übernommen. Weiter Informationen gibt es unter www.gs.schulen-wehr.de.

Aktuell besuchen rund 250 Kinder in 13 Klassen die Grundschule. Das 18-köpfige Kollegium darf sich in diesem Jahr über eine neue Lehrkraft freuen, die gleich eine der neuen Klassen übernehmen wird. Leider müsse nun aber vieles ausfallen, was die neue Kollegin für die Grundschule gewonnen hat, bedauert Theusz: „Wir sind stark im Bereich Sport engagiert und haben bisher auch jahrgangsübergreifende Bewegung angeboten. Diese Extraangebote müssen jetzt leider ausfallen, dass ist schon ein Einschnitt ins Schulleben.“ Vieles müsse nun aufgeschoben werden: „Es wird ein besonderes Schuljahr„, so Theusz.

Klare Bereiche auf dem Schulhof

Auf die Vorgaben zur Corona-Pandemie habe man sich bereits vor den Ferien eingestellt: So findet versetzter Unterricht statt, damit nicht alle Kinder zugleich auf dem Pausenhof spielen. Außerdem beginne der Unterricht teilweise erst zur zweiten Stunde. Auf dem Pausenhof gibt es Bereich für jede Klasse, die regelmäßig getauscht werden. „Der neue Förderverein hat verschiedene Spiele auf den Boden des Schulhofs gemalt, darüber freuen wir uns sehr!“

Die Schulleiterin kann den Auflagen auch Positives abgewinnen: „Schön ist, dass sich die Klassen wieder mehr selber entdecken und mehr zusammen machen. Und dadurch, dass vor den Ferien die Schulglocke abgestellt war, kam mehr Ruhe und Flexibilität in den Schulalltag“, so Theusz. Die Schulleiterin ist sich sicher, dass auch die jüngeren Schüler mit der Situation gut zurechtkommen. „Wir üben regelmäßig zusammen und natürlich kennen die Kinder vieles auch von zu Hause. Dazu habe ich ein tolles Team, welches die Regeln kindgerecht vermittelt“, freut sich Theusz

