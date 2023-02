Es klingt kurios: Kürzlich sind in der Wehrer Realschule mehrere Küken geschlüpft. Die Erklärung dafür?

Im Fach Biologie, Naturphänomene und Technik (BNT) mit dem Schwerpunktthema „Lebewesen in ihrem Lebensraum: „Vögel“ haben die Fünftklässler in ihrem Unterricht beobachtet, wie Eier von Hühnern und Zwergwachteln ausgebrütet werden. Darüber informiert die Schule.

Woher kommen die Eier?

Von Rassegeflügelzüchtern erworbene Bruteier und sechs Bioeier aus dem Supermarkt waren das Ausgangsmaterial. Wie die Schule berichtet, wurden diese Eier in dem vom BNT-Lehrer Christoph Illy zur Verfügung gestellten Brutapparat bebrütet.

In Gruppenarbeit dokumentieren die Fünftklässler den Brut-Erfolg. | Bild: Christoph Illy

Vor Beginn der Fasnachtsferien schlüpften die ersten Küken in der 5a. Es wurden auch Zwergwachteln ausgebrütet. Voller Begeisterung verfolgten die Schüler den Schlupf vom ersten Anpicken an. Sechs Küken erblickten das Licht der Welt in der Realschule Wehr. Am darauffolgenden Freitag fanden 14 kleine Hühnchen ihren Weg ins Leben.

Jungtiere entwickeln sich

Die nächsten zehn Tage hatten die Schüler die flauschigen Küken voller Begeisterung und Interesse auf ihrem Weg begleitet und ihre Entwicklung genau verfolgt. Die Veränderung des Federkleids und des Gewichts wurde genau dokumentiert und festgehalten. Kein Wunder, dass alle 14 Klassenkinder schon Namen haben und auch bereits vergeben sind. Beim Tag der offenen Tür stellten die Kinder stolz ihr Projekt vor. Nach Abschluss der Wachstumsphase im Klassenzimmer wandern die Küken zu den Eltern, die schon Hühner halten.