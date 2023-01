von Ralph Lacher

Er habe es nie bereut, sich als junger Verwaltungsbeamter um die Stelle des Bürgermeisters der Gemeinde Hasel beworben zu haben und damit eine Lebensaufgabe anzugehen. Das sagt der Hasler Bürgermeister Helmut Kima, der seit 31. Dezember 2022 nach 24 Jahren im Ruhestand ist. Bekanntlich wurde bereits im Oktober mit Frank-Michael Littwin ein Nachfolger gewählt, der am Donnerstag, 5. Januar in offizieller Gemeinderatssitzung in sein Amt eingeführt wird. Anschließend wird Helmut Kima im Rahmen eines Empfangs verabschiedet.

Helmut Kima stammt aus der Hasler Nachbargemeinde Wehr im Kreis Waldshut, wuchs als 1960-er Jahrgang in Wehr auf und nahm nach Abitur und Bundeswehrzeit zuerst ein Mathematik-Lehramtsstudium in Angriff. Dieses brach er jedoch ab, weil es zu jener Zeit zu viele Lehramtsstudenten gab und nur geringe Aussicht auf eine Anstellung nach dem Studium bestand, erzählt Kima. Und so wechselte er in die Ausbildung für die gehobene Verwaltungsbeamten-Laufbahn. Er lernte bei der Stadt Wehr und im Lörracher Landratsamt, studierte dann zwei Jahre an der Fachhochschule in Kehl. Und trat danach in die Dienste der Stadt Lörrach.

Helmut Kima, der aus Wehr stammt, lebte mit der Ehefrau im Lörracher Stadtteil Hauingen, als er es im Sommer 1998 wagte, sich in Hasel um die Nachfolge des damals nicht mehr kandidierenden Bürgermeisters Klaus Haas zu bewerben. Nach einem spannenden Wahlkampf mit einer stattlichen Zahl an Mitbewerbern schaffte Kima als 38-jähriger im Oktober 1998 im ersten Wahlgang den Sprung ins Hasler Rathaus. Und wurde mit Stichtag 1. Januar 1999 Hasler Bürgermeister. Zweimal, 2006 und 2014, wurde er mit überzeugenden Ergebnissen wieder gewählt.

Helmut Kima bei seiner letzten Neujahrsempfang-Ansprache im Januar 2020. | Bild: Ralph Lacher

Nun sei es Zeit, nach 24 Jahren Platz zu machen für einen jüngeren Amtsinhaber, sagt Kima. Er scheide mit einem gewissen Stolz auf das Erreichte, betont der 62-Jährige. Zu Beginn seiner Amtszeit seien große Infrastrukturmaßnahmen in den Bereichen Wasserversorgung, Kanalisation und Straßensanierung im Fokus gestanden. Aber es wurde auch unter anderem eine zweite Kindergarten-Gruppe eingerichtet und ein neues Kiosk bei der gerade vom Land auf die Gemeinde übereigneten Erdmannshöhle gebaut. Später wurde das Feuerwehrgerätehaus und der Dorfplatz gebaut, Wasser- und Abwasserleitung nach Glashütten verlegt, das Bürgerhaus mit Verwaltungs-, Veranstaltungs- und Vereinsräumen komplett umgestaltet und modernisiert, der SV erhielt einen neuen Fußballplatz, die Feuerwehr ein neues Fahrzeug, der Werkhof-Neubau 2021 und die Computersteuerung für die Erdmannshöhlen-Besucher sowie ein neuer Spielplatz folgten im letzten Jahr, blickt Kima zurück.

Der Bauernmarkt als Veranstaltung des in Hasel nach wie vor wichtigen Erwerbszweiges Landwirtschaft wurde schon im ersten Amtsjahr vom neuen Bürgermeister ins Leben gerufen, lange bevor Direktvermarktung, Regionalität und Nachhaltigkeit zu großen Themen wurden.

Kima hatte mit dem Gemeinderat, mit dem ihn stets das Gemeinwohl über jegliche Parteigrenzen hinweg als wichtiges Ziel verband, natürlich auch kritische Dinge wie etwa die Windkraftanlage zu bewältigen. Ebenfalls gemeinsam mit dem Gemeinderat sowie der Bürgerschaft wurde 2009 das „Entwicklungskonzept Hasel 2025“ erarbeitet und man beteiligte sich erfolgreich am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, bei dem auch der Slogan „Hasel – lebendiges Erdmannsdorf mit Weitblick“ entstand. In den letzten Jahren kam die Entwicklung von neuen Wohnbaubereichen im Dorf dazu.

Die örtlichen Vereine fanden und finden in Kima stets einen Förderer. Ehrenamtlich war der Bürgermeister bis vor kurzem im Vorstand des Höhlen-und Heimatvereins tätig, seit vielen Jahren steht er für den Tischtennisclub aktiv an der Platte und im Tennisclub ebenso aktiv auf dem Platz.

Auf die Frage, was nach 24 Jahren in Hasel und insgesamt 42 Jahren im öffentlichen Dienst bleibt, sagt Kima: „Ich scheide im vollen Frieden aus dem Amt und empfinde durchaus auch ein klein wenig Genugtuung, unter anderem darüber, dass Hasel als typische struktur- und steuerschwache Gemeinde des ländlichen Raumes finanziell relativ gut dasteht und es bislang fast immer schafft, seinen Ergebnishaushalt auszugleichen“.

Und wie sieht die Zeit als Pensionär und Privatier aus?

Der zweifache Vater wird in seinem Eigenheim, wo auch noch die Tochter daheim ist, derweil der Sohn aus beruflichen Gründen auswärts lebt, in Hasel wohnen bleiben, weiterhin den Tischtennis- und Tennisschläger schwingen, ansonsten erst einmal nichts tun.