von Maria Schlageter

Vor gut drei Jahren sah es so aus, als sei das Projekt eines genossenschaftlich gestützten Dorfladens in Öflingen gescheitert. Doch die damaligen Kritiker, darunter auch einige Stadträte, sind mittlerweile vom Gegenteil überzeugt. „Ich war noch nie so froh darüber, mich geirrt zu haben“, gab Claudia Arnold (Grüne) zu, als sie am Mittwochabend mit zehn weiteren Kollegen aus dem Gemeinderat das Geschäft im Herzen Öflingens besuchte. Die drei Vorstandsmitglieder Katharina Hinnenberger, Birgit Kiefer und Daniela Klausmann nutzten diese Gelegenheit auch, um mögliche Unterstützung seitens der Stadt anzusprechen. Denn so sehr das Engagement des Vorstands und der Ehrenamtlichen die Gemeinderäte imponierte, wurde ebenso klar, dass der Dorfladen zwar auf eigenen, aber noch wackeligen Beine steht.

Investitionen in die Infrastruktur des Ladens und laufende Kosten müssen gedeckelt werden. Die jüngsten Ausgaben betreffen die Ecke hinten links im Laden, wo die Kühlprodukte zu finden sind. „Wir brauchen drei neue Kühltheken. Die jetzigen verbrauchen viel Energie und sind sehr laut“, erklärten Hinnenberger und Kiefer über das brummende Geräusch hinweg, wodurch die Dringlichkeit der neuen Geräte sogleich vorgeführt wurde. Auch eine neue Wärme-Kühlanlage wird angeschafft. Kostenpunkt: 22.000 Euro. Finanziell unterstützt wird der Kauf von Stephan Denk mit 15.000 Euro und der Stadt mit 5000 Euro.

Café bietet großes Potenzial

Für die Zukunft des Dorfladens sieht Hinnenberger das größte Potenzial im Café als Ort des sozialen Miteinanders. Eine Ausweitung des Angebots, etwa mit zusätzlichen Öffnungszeiten und schönerer Gestaltung, braucht aber zusätzliches Ehrenamt und Geld. „Unser Wunsch wäre ein fixer Beitrag zur monatlichen Miete – ganz unabhängig vom Betriebsergebnis. So könnte in den Erhalt des Cafés investiert werden“, ließ Hinnenberger gegenüber dem Gemeinderat und Bürgermeister Michael Thater verlauten.