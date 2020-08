von Gerd Leutenecker

In all den Jahren als leitender Ausbilder der Nachwuchsmusiker im Musikverein Öflingen hatte Rolf Gallmann schon im Frühsommer mit den Schnupperkursen begonnen. Doch in diesem Jahr sind sie wegen Corona ausgefallen. Auch gab es keine Vorstellung der Instrumente in der Öflinger Grundschule. Jetzt bleiben Ausbildungsmöglichkeiten für Grundschulkinder ungenutzt. Start des direkten Einstiegs in den Instrumentalunterricht ist die erste Schulwoche im September.

Der Öflinger Musikverein (MVÖ) hat in seinem 125. Jubiläumsjahr einiges ausfallen lassen müssen. Für den Nachwuch sind Lösungen gefunden worden. Nur fehlen die ganz zentralen Vorstellungsrunden, sei es bei der Instrumentenwahl oder den Motivationskursen. Jahr für Jahr ist bei den Kindern und Eltern das Interesse bewährt geweckt worden. „Aktuell wird verstärkt die persönliche Schiene gefahren – ich komme direkt ins Elternhaus und zeige den Kindern wie Eltern die Instrumente“, schildert Gallmann seine Erfahrungen.

Die Bläserkurse Die Nachwuchsmusiker im Musikverein Öflingen haben zum kommenden Schuljahr beste Chancen einen Platz in den Bläserkursen zu bekommen. Kontakt über Rolf Gallmann, per E-Mail (dirigent@mvoe.de) oder Telefon 07762/708860 (8 bis 17)

Was fehlt, sei die Gruppendynamik bei den Kindern. Hier mal mit Stolz zeigen können, was schon gelernt wurde, da auch über den Freundeskreis das Interesse am Erlernen eines Instrumentes zu wecken. Keine einfache Sache in diesem Jahr bei der Akquise. Gallmann zeigt sich dennoch optimistisch. „Wir haben die Qualität, jetzt geht‘s darum, die Begeisterung fürs Musikmachen zu wecken“, so der erprobte Musiklehrer.

Weitgehend jedes Kind könne durch Förderung an das Instrumentalspiel herangeführt werden. Gallmann beobachtet zu seiner Freude auch ein Wandel bei der Elternschaft. „Heute gehört das Musizieren genauso wie der Sport als außerschulische Möglichkeit wieder zur Erwartungshaltung“, natürlich bedingt durch die eigenen guten Erfahrungen der Eltern, ist sich Gallmann sicher. Der MVÖ ist seit Jahrzehnten eine Hausnummer in der ganzen Region. Nicht alle Eltern und Grundschulkinder sind in diesem Frühjahr mit einer Flyeraktion erreicht worden. Dem aktuellen Jahrgang könnte was entgehen. Rund 50 Kinder und Jugendliche sind in der Ausbildung. Das Konzept ist erprobt und ausgefeilt.

Mit elf Lehrern werden die Instrumente näher gebracht. Danach kann rasch ins Nachwuchsorchester gewechselt werden; später natürlich auch ins MVÖ-Jugendorchester. Die Instrumente werden vom Verein gestellt, die monatliche moderate Gebühr von 32 Euro ist angemessen. Später können auch die Lehrer der Jugendmusikschule die Ausbildung fortsetzen, „die enge Zusammenarbeit hat sich dabei bewährt“, sagte Gallmann. Der Bildungslehrplan vom Bund deutscher Blasmusikverbände sieht manch Anreize mit vor. Die Jugendmusikerleistungsabzeichen sind stets eine Lernkontrolle. „Potentiale bei den Kindern sind weitgehend immer da“, gibt sich Chefausbilder Gallmann weiterhin zuversichtlich.