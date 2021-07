von sk

Am letzten Schultag wurden in einer kleinen Feierstunde auf dem Schulhof der Talschule Wehr die besten Viertklässler geehrt, aber auch Abschied gefeiert. Schulleiterin Sonja Dannenberger lobte die 267 Talschüler für ihre großartige Arbeit und ihr Durchhaltevermögen während des Schuljahres, das maßgeblich von der Corona-Pandemie bestimmt war. Die besten Viertklässler mit einem Notendurchschnitt zwischen 1,0 und 1,5 erhielten vom Förderverein und der Buchhandlung Volk einen Gutschein.

19 Viertklässlerinnen und Viertklässler erhielten einen Preis von Marilena Büttner und Marco Faber (Förderverein) und von Gabriele Volk (Buchhandlung Volk). Auf dem Foto auch mit dabei die Klassenlehrerinnen Sylvia Meyer-Krafczyk (4a), Iris Deutscher (4b) und Jana Majsner (4c). | Bild: Schule

Insgesamt wurden 19 Preise verliehen, unter anderem an Laura Walz und Emily Griener für den Traumdurchschnitt von 1,0. Anschließend wurden mit einem großen Applaus die Lehrkräfte verabschiedet, die die Talschule Wehr zum Ende des Schuljahres verlassen werden: Sonderpädagogin Mona Legreid, die Krankheitsvertreter Kim Merkle, Luca Fatebene, Jana Majsner sowie Daniela Küpper und FSjlerin Alena Theiler. Als die Schulleiterin abschließend auch die Viertklässler mit herzlichen Worten und Erinnerungen an den Beginn der Grundschulzeit und die Entwicklung jedes Schülers von der Talschule verabschiedete, flossen Tränen bei vielen Viertklässler. Nach einem gemeinsamen Tanz wünschte Dannenberger allen Schülern, Lehrkräften und Mitarbeitern nach diesem anstrengenden Schuljahr schöne und erholsame Urlaubstage und entließ sie in die wohlverdienten Sommerferien.