Auch wenn die Jahreshauptversammlung 2020 in diesen Tagen in einem weniger gemütlichen Rahmen erfolgen musste, lässt sich bei dem Termin im Großen Saal der Stadthalle die durchwegs gute Stimmung im Verein erfassen. Die Vorsitzende Manuela Ramsteiner konnte berichten, dass 2019 ein in allen Bereichen erfolgreiches Jahr war und auch die Wanderstatistik des Wanderwarts Hans-Peter Hörner kann sich sehen lassen: 776 Teilnehmer haben insgesamt 536 Kilometer erwandert. Und auch das Wanderjahr 2020 ist inzwischen wieder angelaufen und wird ab August gemäß des geplanten Jahresprogramms weitergehen.

Die Wegearbeiten wurden pflichtgerecht ausgeführt und der Wegewart Georg Freidel berichtete von den durchgeführten Einsätzen. Zwischenzeitlich konnte auch mit der tatkräftigen Unterstützung von Michael Bader das Wegenetz komplettiert werden, alle Schilder glänzen gereinigt und sind damit wahre Aushängeschilder des Vereins.

Auch standen dieses Jahr Neuwahlen der Vorstandschaft an. Manuela Ramsteiner wurde in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt. Für die neu zu besetzenden Posten als stellvertretender Vorsitzender und Wanderwart wurden von Michael Bader und Joachim Schulze vorgeschlagen, die en bloc gemeinsam mit dem bereits bestehenden Gremium Birgit Müller (Öffentlichkeitsarbeit, Schriftführer), Peter Ramsteiner (Rechner), Georg Freidel (Wege) und Manuela Ramsteiner (Familiengruppe) ín ihr Amt gewählt wurden.

Der gesamte Vorstand des Schwarzwaldvereins (von links): Birgit Müller, Barbara Fien, Michael Bader, David Booth, Manuela Ramsteiner, Peter Ramsteiner, Michael Thater, Joachim Schulze, Georg Freidel und Martina Meyer. | Bild: Schwarzwaldverein

Im vergangenen Jahr hat der Hauptverein des Schwarzwaldvereins in Freiburg eine Satzungsänderung genehmigt, dies stand jetzt bei der Ortsgruppe Wehr an. Auf Vorschlag des Vorstands wurde die Satzungsänderung gemäß Vorschlag einstimmig übernommen.

Ehrungen

Die Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder stand mit Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung: Für 60 Jahre Mitgliedschaft Hermann Kramer und Herta Wunderle. Seit 40 Jahre dabei sind Albert und Elisabeth Berger, Anneliese Fien, Hermann Gallmann, Waltraut Klott, Gisela Kunz, Walter Lüber, Elsa Mulflur, Maria Nadler, Boris und Gerda Rapp, Walburga Schick, Josef und Monika Widmer.

Auf 25 Jahre Mitgliedschaft kommen Wilfriede Büche, Siegrid Ducke, Dorle Tritschler, Pius und Angelika Waßmer, Rosa Maria Wunderle, Ingo Wunderle und Georg Freidel. Georg Freidel wurde für seine inzwischen 23-jährige Vorstandsarbeit zudem das Bronzene Ehrenzeichen des Schwarzwaldvereins überreicht.

Bemerkenswert sind hier drei in besonderem Maße verdiente Vorstandsmitglieder, die auf Vorschlag des Vorstandes einstimmig zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden: Hans-Peter Felber, der seit 26 Jahren als Beirat zur Verfügung stand und tatkräftig beim Wehrer Nikolausmarkt und vielen anderen Aktivitäten unterstützt, Hans-Peter Hörner, der seit 2005 den Posten des Wanderwartes innehatte und vielzählige beliebte Wanderungen führt und Heinz Witzig, der nach seinem Beginn als Jugendwart im Schwarzwaldverein Wehr lange Jahre das Amt des Wegewartes ausfüllte und noch heute mit seinem „Bänkleteam“ unterwegs ist.