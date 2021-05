von sk

In der ersten Pfingstferienwoche, vom 23. bis 29. Mai, warten nicht ein, nicht zwei, sondern fünf regionale Abenteuer auf Familien mit Kindern zwischen zehn und 14 Jahren. Der Schwarzwaldverein Wehr bietet die Wanderung „Felsen, Pfade, Abenteuer“ an, die am Waldspielplatz Waldberg beginnt.

Alle Familien sind herausgefordert, sich innerhalb dieser Woche auf den Weg zu machen, der Raute zu folgen und unterwegs den Schwarzwald zu entdecken. Neben Felsenkletterei, Bademöglichkeiten und ein bisschen Wildnis, finden Familien entlang der Wege jeweils einen Buchstaben.

Nach etwas Knobelei wird am Ende ein Lösungswort daraus, das bis zum 13. Juni per E-Mail (familie@schwarzwaldverein.de) geschickt werden kann. Mit etwas Glück gewinnt eine Familie einen Preis. Die Tourenvorschläge sind in fünf regionale Challenges aufgeteilt. Teilnehmende Familien suchen sich eine Challenge, am besten die nächstgelegene, aus und erkunden den Schwarzwald vor ihrer Haustür.

Besonders reiselustige Familien laden wir zur überregionalen Challenge ein. Dafür gilt es sechs Touren zwischen Wehr im Wehratal und Bad Liebenzell zu bewältigen. Die Buchstaben am Wegesrand ergeben ein eigenes Lösungswort. Ob wohl alle gefunden werden? Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.schwarzwaldverein.de/junges-wandern sowie www.schwarzwaldverein-wehr.de.