Waldarbeiter des Forsts der Stadt Wehr haben einen Steg oberhalb des Kavernenkraftwerks erneuert. Der alte Steg sei baufällig gewesen und habe ersetzt werden müssen, teilt der Schwarzwaldverein Wehr mit. Für die Tragebalken wurde ein Eichenstamm direkt vor Ort verarbeitet, Belag und Geländer sind aus Robinie. Dieses Holz stammt von einer Pflegemaßnahme am Wehra-Ufer vom letzten Winter. Die natürliche Form des Holzes wurde belassen und in die Konstruktion eingearbeitet.

Die Brücke liegt am Verbindungsweg zwischen Kleissler-Stein und Atdorf und ist ab dem Kraftwerk in 1,5 Stunden Fußweg zu erreichen. Dazu den Schildern mit den Rauten des Schwarzwaldvereins folgen. Der Kleissler-Stein erinnert an Wilhelm Kleissler, den Gründer und ersten Vorsitzenden des Schwarzwaldvereins Wehr. Die neue Brücke führt über den Peterlgraben und liegt etwa 600 Meter nach dem Kleissler-Stein. Am Bach über den Wasserfällen befinden sich noch Überreste eines Kleinkraftwerks, das früher Hornberger Hauswebstühle mit Strom versorgte.