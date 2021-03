von sk

Der Fahrer eines dunklen VWs soll am Dienstag, 23. März, in Wehr-Brennet und danach auf der B 518 in Fahrtrichtung Wehr zumindest zwei Mal rücksichtlos überholt haben.

Zunächst soll dieser Fahrer gegen 17.25 Uhr in Brennet ungebremst an einem anderen Auto vorbeigefahren sein, das an der Stopp-Stelle in der Basler Straße an der Abfahrt von der B 34 stand.

Im weiteren Verlauf der Fahrt soll der VW-Fahrer in einer langgezogenen Rechtskurve auf der B 518 einen weißen Alfa überholt haben, ohne sehen zu können, ob Gegenverkehr kommt. Der Überholte sei erschrocken und kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn geraten. Kurz danach habe der VW-Fahrer gewendet und sei wieder zurückgefahren.

Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere die Insassen des Alfas, sich zu melden (Kontakt unter Telefon 07761/93 40).