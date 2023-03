Der Jugend im Musikverein Öflingen (MVÖ) wird viel Aufmerksamkeit geschenkt. Neben der musikalischen Ausbildung findet gleichzeitig eine Heranführung an die Verantwortung im Gesamtverein statt. Elias Hinnenberger führt das neue Vorstandsteam der Jugend zusammen mit Sophia Urich, Annika Kaiser und Julia Strittmatter. Eine nahtlose Stabübergabe ist im Musikverein ein Markenzeichen. Dirigent Dirk Strittmatter setzt mit dem 35-köpfigen Jugendorchester den Erfolgskurs der Nachwuchsmusiker fort.

„Jubel, Trubel, Heiterkeit – es geht vorwärts, deshalb macht es Spaß“, sagte Dirigent Strittmatter bei der Versammlung der Jugend am Samstagnachmittag im Probenlokal neben der Öflinger Schule. 2022 war wieder mit Auftritte gekrönt. „Ans Publikum heranführen“, heißt das und Strittmatter war hellauf begeistert von der Teilnahme am Internationalen Blasmusikfestival in Bad Orb.

Die Öflinger Musikjugend hat sich „wacker geschlagen und viel gelernt“. Vor Ort wurden bei den Proben und Konzerten ebenso Herausforderungen gemeistert. Etwa in der großen Kirche St. Ulrich Kirche. „Die verzeiht nichts, die Klangqualität ist optimal und man hört jeden Fehler“, betonte der Dirigent. Das sei musikalisch immer etwas Spezielles.

Die Musikjugend wächst da in große Fußstapfen hinein. Was wiederum der MVÖ-Vorsitzenden Ilona Kunzelmann ein deutliches Lob an die Jugend entlockte. „Eine tolle Sache, das ist eine Kaderschmiede für spätere Aufgaben.“ Jugendleiter Rolf Gallmann oblag der sachliche Rückblick: 34 Proben und sechs Auftritte fanden 2022 statt. Die Kurse für die Jugendmusiker-Leistungsabzeichen starten demnächst.

Gallmann kam nicht umhin, die neue Gebührenordnung bekanntzugeben: „Fünf Euro mehr pro Monat, das sind 40 Euro dann, aber die Differenz zur eigentlichen Summe übernimmt der Verein.“ Gallmann begründete die Erhöhung mit den gestiegenen Preisen der Musikschule.