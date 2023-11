Wehr (pm/fli) Bei der Generalversammlung der der Blitzgi-Schrätteli Wehr standen nach zwei Jahren wieder Neuwahlen des Vorstandes auf der Tagesordnung. Hierbei wurde Tina Hauf im Amt der Vorsitzende bestätigt. Lorena Brigante ist jetzt Stellvertreterin. Sie ersetzt Lisa Genter. Sina Hauf bedankte sich für die Zusammenarbeit und die schönen Jahre mit ihrer Vorstandskollegin Lisa Genter. Sina Hauf lässt Lisa Genter allerdings nicht ganz gehen. Die bleibt als Beisitzerin Teil der Vorstandschaft.

Lorena Brigante nahm ihr neues Amt als zweite Vorsitzende gerne an. Die Kassiererinnen Jana Kaiser und Sina Heinemann wurden auch dieses Jahr wiedergewählt. Auch die Festwirte Sina Eiche und Sabrije Konanz sowie die Kostümwartin Lena Zimmermann werden ihr Amt nach der erneuten Wahl weiter fortführen. Melina Abend trat als Schriftführerin neu in die Vorstandschaft ein. Die Abgeordnete der Narrenzunft Wehr Sarah Schaffner bedankte sich für die Einladung zur Generalversammlung und lobte die gute Zusammenarbeit mit den Blitzgi-Schrätteli. Sie freue sich auf das anstehende Jubiläum und den Jubiläumsball der Frauenclique. Unter den knapp 40 Aktivmitgliedern wurde auch dieses Jahr wieder ein Vereinsmitglied für ihre Mitgliedschaft geehrt. Für die elf Jahre Mitgliedschaft schallte für Lisa Genter das Dreifache-Blitzgi-Schrätteli durch den Raum.

Tina Hauf berichtetet während der Versammlung über die vorangegangene Fasnacht. Die Blitzgi-Schrätteli waren demnach an diversen Veranstaltungen im Rahmen der Narrenzunft vertreten, hatten aber auch noch einige weitere Veranstaltungen auf dem Plan. Auch außerhalb der Fasnacht sieht man die Frauenclique gerne an selbstorganisierten Kuchenverkäufen, mit den traditionellen Blitzgiböllen (Kartoffeln) am Sommer in Wehr oder mit VIP-Sektstehtisch am Laubenfest der Stadtmusik Wehr.

Das kommende Fasnachtsjahr wird für die Blitzgi-Schrätteli 1994 ein ganz besonderes: Die Frauenclique feiert das 30-jährige Bestehen. Hierfür sei man „startklar“, so Sina Hauf. Das Jubiläum wird am Samstag, 13. Januar 2024 im Rahmen des bekannten Nachtumzugs mit anschließendem Eröffnungsball in der Stadthalle Wehr gefeiert.