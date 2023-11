Die evangelische Kirchengemeinde Wehr-Öflingen hat erste Überlegungen angestellt, um den Vorraum der Friedenskirche in Wehr heller und einladender zu gestalten und den Kirchensaal so zu verändern, dass flexiblere Nutzungen möglich werden. Bis zu einem Beschluss wird aber noch eine geraume Zeit vergehen.

Bei der Gemeindeversammlung im Anschluss an den Sonntagsgottesdienst stellten Pfarrer Peter Hasenbrink, der Kirchengemeinderatsvorsitzende Lutz Jacobi und der Schopfheimer Architekt Harald Klemm erste Entwürfe vor. Diese sind in einem so frühen Stadium, dass noch keine Kostenschätzung erstellt worden war. Wer die Friedenskirche betritt, findet sich in einem kleinen und recht dunklen Vorraum wieder, der durch eine Front aus dunklem Buntglas von dem Kirchensaal getrennt ist. Eine Wendeltreppe führt hinab in den Gemeindesaal. Die Glasfront könne man durch eine verschiebbare Wand aus farblosem Glas ersetzen, schlug Harald Klemm vor. Dadurch würde der Vorraum erhellt, und „dies wäre die kostengünstigste Lösung“.

Von den 14 fest installierten Kirchenbänken könnte man vorne beim Alter und im hinteren Bereich jeweils drei Reihen entfernen. Dadurch würde genügend Raum geschaffen, um im hinteren Bereich ein Kirchencafé oder eine Kinderspielecke einzurichten. Angedacht ist die Anschaffung von Stühlen, sodass man den vorderen Bereich für kleinere Andachten nutzen könnte. Bei sehr gut frequentierten Gottesdiensten stünden dank der Bestuhlung genügend Plätze für die Besucher bereit.

Allerdings bräuchte man Lagerraum für die Stühle – diesen könnte man durch einen kleinen, zweistöckigen Anbau an der Nordseite der Kirche schaffen. Der Vorteil: Auch für den Gemeindesaal im Untergeschoss stünde dann dringend benötigter Lagerraum zur Verfügung. „Allerdings sieht es der Oberkirchenrat nicht so gerne, wenn wir neue Räume schaffen, denn wir haben eher das Problem, dass wir unseren Gebäudebestand reduzieren müssen“, sagte Pfarrer Hasenbrink. Eine kleine Kaffeeküche könnte neben der Sakristei installiert werden, dafür bräuchte man keinen Anbau. Ob es sinnvoll ist, während der Gottesdienste eine Kinderecke im Kirchenraum einzurichten oder ob man die Kinder lieber in einem separaten Raum betreuen sollte, muss noch ausdiskutiert werden. Jedenfalls soll die Eingangstür zur Friedenskirche im Zuge der Umbaumaßnahmen saniert werden.

Eine positive Bilanz zog der Kirchenvorstand bezüglich der Liegenschaftsverkäufe in Öflingen. Das dortige Pfarrhaus und zwei Baugrundstücke wurden an Privatleute veräußert, die Christuskirche – wie von der Kirchengemeinde gewünscht – an die Stadt Wehr, die darin die Konzert- und Theaterbühne „Kulturm“ einrichtete, indem sie eine Traverse einbauen und die Fenster sowie den Altarraum mit Stoffbahnen verhängen ließ. „Es gab einige kritische Stimmen, die meinten, die Atmosphäre passe nicht so recht zu einem Gottesdienst“, so Lutz Jacobi – zum Beispiel hätten einige Gemeindemitglieder an Halloween-Plakaten Anstoß genommen. Besucherinnen wiesen aber darauf hin, dass die Veranstaltungsplakate entfernt worden seien.

Insgesamt ergab das Stimmungsbild, dass sich vor allem die Öflingerinnen und Öflinger weiterhin Gottesdienste im Kulturm wünschen. Laut Kaufvertrag hat die Gemeinde das Recht, dort noch zwei Jahre lang einmal im Monat am Sonntag einen Gottesdienst zu feiern.

In Zukunft wird die Gemeinde Gespräche mit den evangelischen Gemeinden von Bad Säckingen und Murg über Kooperationsräume führen, weil Mitarbeiter rar sind und die Kirche sparen muss. Die Suche nach Kandidaten für den Kirchengemeinderat wird das Gremium ebenfalls beschäftigen.