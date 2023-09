Wehr – Erstmalig wird der Kurs „Letzte Hilfe“ in der Stadt angeboten. Das heikle Thema der Umsorgung von schwerkranken und sterbenden Menschen am Lebensende hat der St. Elisabethverein aufgegriffen. In kooperativer Partnerschaft ist der Verein Miteinander-Füreinander gewonnen worden. An zwei Abenden werden mit dem provokanten Titel die aufbereiteten Schwerpunkte vieler bundesweiter Hospizinitiativen den Teilnehmern vermittelt. Zwei Referentinnen werden die vier Module am Montag und Mittwoch, 16. und 18. Oktober, leiten. Hilfestellungen und Anregungen sind für Angehörige und Freunde das Hauptaugenmerk.

„Neue Denkanstöße gewinnen, die eigene Gefühlswelt in den Griff bekommen und das Thema aus der Scham-Ecke rausholen“, Gerhard Hierholzer hatte als Vorsitzender vom St. Elisabethverein sich für den Kurs engagiert. Direkt vor Ort soll er stattfinden und die Terminierung war mit einem Jahr Vorlaufzeit langwierig. Das Thema kommt in anderen Kommunen bestens an. Die Hilfe wird nachgefragt, so die Erfahrung der Referentinnen.

Susanne Fricker hatte den Kurs schon belegt, „die Resonanz und Erfahrung dort war ausschlaggebend, dass das in Wehr auch stattfinden muss. Als Vorsitzende vom Verein Miteinander – Füreinander wirbt sie seitdem für den Kurs „Letzte Hilfe“. Beiden Vorsitzenden war bei einem Pressegespräch wichtig – das ist eine logische Fortsetzung unserer bisherigen Leistungen. „Jeder hat das Wort Palliativ schon gehört, aber was spielt sich da in der Realität ab“, das ist für Hierholzer ein entscheidendes Kriterium, warum das heikle Thema in Wehr angeboten wird.

Eine Abschiedssituation trifft jeden irgendwann einmal. Lebendig und leicht trotz eines schweren und schwierigen Themas werden Berührungsängste genommen. „Das ist kein Tabu-Thema mehr“, Hierholzer hat die Referentinnen bereits kennengelernt. Der Letzte-Hilfe-Kurs wird auch als „kleines 1x1 der Sterbebegleitung“ vermittelt. Basiswissen, Orientierungshilfen und einfache Handgriffe sind wesentlicher Bestandteil des an zwei Abenden stattfindenden Kurses.

Der kostenlose Kurs „Letzte Hilfe“ findet über zwei Abende am 16. und 18. Oktober In der Tagespflege St. Elisabeth in Öflingen statt. Für eine Anmeldung oder Rückfragen steht Gerhard Hierholzer unter gh@ids-consult.de oder unter Telefon 0174 30 271 58 zur Verfügung. Mehr Informationen gibt es unter www.letztehilfe.info im Internet.