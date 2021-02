Einen Vorgeschmack auf die Sanierung des Wehrabeckens konnten Passanten am Donnerstagvormittag erleben. Das Schluchseewerk senkte den Wasserstand auf den niedrigsten erlaubten Wasserstand ab, um einige vorbereitende Maßnahmen durchführen zu können. Das Becken war somit für mehrere Stunden so leer, wie man es in der 45-jährigen Betriebszeit des Kavernenkraftwerks nur selten gesehen hat.

Fast leer war das Becken gestern im oberen Bereich. Sogar die frühere Landstraße nach Todtmoos am linken Uferbereich wurde freigelegt. | Bild: Obermeyer, Justus

Der Wasserstand im Wehrabecken schwankt laut Betriebserlaubnis zwischen 395 und 419,9 Metern über dem Meeresspiegel – je nachdem, wie viel Energie gerade im Hornbergbecken, dem Oberbecken des Kraftwerks, gespeichert werden muss. Die Extreme am unteren und oberen Rand werden allerdings nur noch selten erreicht, da durch die Zunahme des Anteils der regenerativen Energieträger am Strommarkt der Speicherbedarf sehr sprunghaft geworden ist.

Mit dem mehrstündigen Absenken auf das erlaubte Minimum boten sich dem Schluchseewerk somit Ein- und Ausblicke auf Bauwerke, die sonst gewöhnlich unter der Wasseroberfläche liegen. So machten sich einige Fachfirmen ein Bild vom Zustand des Einlaufbauwerks und der notwendigen Betonsanierung. Von der Dammkrone seilten sich mehrere Mitarbeiter des Schluchseewerks ab, um den Zustand der obersten Asphaltschicht genauer unter die Lupe zu nehmen. Auch ein Drohnenflug war geplant, wie der stellvertretende Schluchseewerk-Projektleiter Tobias Gebler erklärt. Denn nicht überall ist der Uferbereich gut einsehbar.

Der niedrige Wasserstand legte große Teile des Ufers frei. | Bild: Obermeyer, Justus

Weil am östlichen Ufer des Wehrabeckens in den kommenden Tagen noch weitere Vorarbeiten anstehen, soll ab Freitag eine einspurige Verkehrsführung mit Ampelregelung auf der L 148 für die Sicherheit der dort Beschäftigten sorgen. Zwar wurde vor ein paar Tagen bereits eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 Stundenkilometer entlang des Wehrabeckens eingerichtet, daran hielten sich aber nur die wenigsten Autofahrer.