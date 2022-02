Fotografien aus Wehr und aller Welt lockten am Sonntag zahlreiche Besucher zum Alten Schloss. Die Vernissage der Wehrer Fotografin Tanja Ecker fand bei strahlendem Sonnenschein unter freien Himmel statt. „Sport und Fotografie liegen mir schon ein Leben lang am Herzen, beides ist mein Beruf geworden“, so Ecker. Die 29-jährige Fotografin und studierte Sportwissenschaftlerin ist als Stand-Up-Paddlerin mittlerweile fünffache deutsche Meisterin.

Ausstellung und Fotokurs Die Ausstellung „Von Wehr in die Welt“ mit Fotografien von Tanja Ecker ist bis zum 20. März in der Galerie des alten Alten Schloss zu sehen. Die Ausstellung ist jeweils am Samstag und Sonntag von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Die professionelle Fotografin bietet zudem über die VHS Wehr ab dem 3. März einen dreitägigen Foto-Workshop an. Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-wehr.de

Durch den Sport sei sie auch zur Sportfotografie und dem Fotografieren am Wasser gekommen, erklärt Ecker. „Ich versuche mit meinen Bilder Geschichten zu erzählen“, so Ecker. Sie wolle sichtbar machen, was mit dem bloßen Auge nicht zu sehen sei. „Und ich hoffe, das auch der Betrachter eine Geschichte dahinter findet“. Besonders die in der Nacht aufgenommenen Bilder zeigen durch die langen Belichtungszeiten besondere Einblicke. Dabei bearbeitet Ecker die Bilder kaum nach, sondern setzt hauptsächlich auf ihr Handwerk. Damit gelingen ihr ungewohnte Lichtblicke nicht nur auf Wehr.

Vielseitig: Die Wehrer Fotografin und Sportlerin Tanja Ecker stellt im Alten Schloss aus. | Bild: Julia Becker

Mit ihrer Familie hat Tanja Ecker die Welt bereist: „Ich bin sehr dankbar dafür.“ Und so finden sich in der Ausstellung neben Heimatbilder auch Fotografien aus Australien, Norwegen, Island, China, Costa Rica und den USA. Ein Schwerpunkt der Fotografien liegt auf der blauen Stunde, der Zeitspanne kurz nach dem Untergang der Sonne mit einem von Fotografen besonders geschätzten Licht. Besonders im skandinavischen Winter mit seinen langen Dämmerungsphasen entstanden so eindrückliche Bilder.

Neben Landschaftsaufnahmen fallen auch die urbanen Bilder ins Auge. Wieder stehen die Lichtverhältnisse im Vordergrund, doch ist es hier meist das künstliche Licht, das in Kombinationen mit langer Belichtungszeit für ungewöhnliche Effekte und Dynamik sorgt. Geschichten erzählen aber auch die Momentaufnahmen, für welche die Fotografin ebenfalls ein gutes Auge besitzt und die Panoramabilder, die zum Verweilen und Entdecken einladen.

„Viele Bilder zeigen Eindrücke, die es heute nicht mehr so gibt“, erklärt Tanja Ecker: Island habe sich in den letzten Jahren stark verändert, von den zwölf Aposteln in Australien stehen heute nur noch acht der imposanten Felsformationen und auch die Landschaft um die Ödland-Kapelle im Hotzenwald sehe heute anders aus.

Alle ausgestellten Fotografien sind käuflich zu erwerben. Zehn Prozent des Verkaufserlöses gehen an die Granja el Ceibo. Die Hilfsorganisation zugunsten behinderter Menschen in Argentinien wurde vom Wehrer Hans-Gerd Wiesner gegründet. „Meine Familie unterstützt die Granja schon seit langen Jahren“, so Ecker.