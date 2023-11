Größte Investition im Haushaltsplan ist die energetische Sanierung der Seebodenhalle, die mit 3,9 Millionen Euro veranschlagt ist. In den vergangenen Jahren war die Sanierung der Seebodenhalle ein Wunsch, konnte aufgrund fehlender Bundesförderung aber nicht realisiert werden. Für 2024 gibt es nun bereits eine Zuschusszusage in Höhe von 1,287 Millionen Euro. Zusätzlich sollen Mittel aus dem Ausgleichsstock beantragt werden. „Das Ziel ist eine Förderquote von 50 Prozent“, so Thater.

Für die Fertigstellung des Ärztehauses ist eine Summe von 1,7 Millionen Euro eingeplant. Verteilt auf mehrere Jahre wird das Projekt am Ende 8,2 Millionen Euro gekostet haben. In dieser Summe ist die Neugestaltung des Vorplatzes noch nicht inbegriffen. Sie steht mit 800.000 Euro im Haushalt – zählt thematisch aber in den Bereich der Konversion des Brennet-Areals.

Für die Wehrer Jugend wird ein Betrag von 150.000 Euro für die gewünschte Dirtbike-Strecke im Frankenmatt bereitgestellt.

Für die Feuerwehr sind mehrere Investitionen geplant: Eine Schlauchwaschanlage (100.000 Euro), eine Unterstellhalle (90.000 Euro) sowie ein neuer Mannschaftstransportwagen (83.000 Euro). Zusätzlich kleinere Maßnahmen wie fünf Löschwasserentnahmestellen oder einen neuen Ölabscheider.

Für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in der Frankenmatt stehen 285.000 Euro bereit. Mit 15 Jahren habe er seine Lebensdauer erreicht und sei „nicht mehr bespielbar“, so Bauamtsleiterin Ramona Meyer. Dass in Lauchringen ein zeitgleich gebauter Rasenplatz noch in bestem Zustand sei, veranlasste Bürgermeister Thater zu einem deutlichen Hinweis an die Fußballer: „Ich erwarte vom FC Wehr, dass er sorgfältig mit den Anlagen umgeht, die ihm die Stadt zur Verfügung stellt.“

Schwerpunkt Verkehr: Ein neuer Bürgerbus ist im Haushaltplan mit 90.000 Euro veranschlagt, dafür gibt es eine Förderung in Höhe von 40.000 Euro. Für die Schaffung von barrierefreien Bushaltestellen sind 150.000 Euro eingeplant, für Mobilitätsstationen 50.000 Euro und für eine neue Radabstellanlage 40.000 Euro. Kontrovers diskutiert wurde eine Schnellradweg nach Schopfheim über den Dinkelberg. Dazu soll eine 800 Meter lange Senke an der Gemarkungsgrenze asphaltiert werden. Kosten: 200.000 Euro, davon 160.000 Euro über Fördermittel finanzierbar.

Die Technischen Dienste erhalten ein neues E-Fahrzeug (86.000 Euro) als Ersatz für den in die Jahre gekommenen Pritschenwagen. Nach und nach möchte die Stadt ihren Fuhrpark auf elektrischen Antrieb umrüsten.

