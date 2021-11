von Michael Gottstein

Nein, sein neuestes Buch sei kein Corona-Roman, auch wenn dies gelegentlich behauptet werde, sagte John von Düffel, der zu Gast in der Wehrer Mediathek war. Vielmehr geht es in „Die Wütenden und die Schuldigen“ um Tod, Krankheit, Schuld, Vergebung und Arten zu sterben – und um das Wasser, das sich leitmotivisch durch den Roman wie durch das Leben und Werk des Schriftstellers zieht.

Nächster Termin Am Mittwoch, 10. November, 20 Uhr, liest der Schweizer Franz Hohler aus „Der Enkeltrick“; die Lesung findet entweder in der Stadthalle oder in der Mediathek statt.

Dass John von Düffel zu den elften Literaturtage nach Wehr gekommen ist, ist wohl nicht nur der Willkür des Verlagslesereisenprogramms geschuldet, denn er hat Beziehungen zu dieser Region: Er studierte in Freiburg, ging nach Ostdeutschland und während seiner Lehr- und Wanderjahre als Dramaturg machte er auch Station in Basel. Dort schrieb er seinen ersten Roman und entdeckte seine literarische Leidenschaft für das Wasser. Auf Nachfrage aus dem Publikum gab er Auskunft zu seiner Herkunft: Seine Vorfahren waren französische Hugenotten, väterlicherseits stammt er von Pferdezüchtern ab, mütterlicherseits von Papierfabrikanten – hier ergab sich ein Brückenschlag zu Wehr, sein Roman „Vom Wasser“ handelt von einer Papierfabrikantendynastie. Weil auch Wehr mit einer solchen Industriegeschichte aufwarten kann, machte dieses Buch einst die Runde durch die Stadt, sodass immerhin rund 30 Zuhörer zur Lesung gekommen sind.

Autor John von Düffel in der Wehrer Mediathek. | Bild: Michael Gottstein

In der Hauptsache ging es um seinen neuen Roman, in dem der Autor ambitioniert viele Themen behandelt. Eine Zentralfigur ist ein alternder Pastor, der nahe des Kantorsees in der Uckermark lebt. Er hat seinen Glauben verloren, der Autor findet ein schönes Bild, um die Situation des Protestantismus in der Uckermark zu beschreiben. Der Vorgänger hat einst das Kreuz im Pfarrhaus bei seinem Wegzug mitgenommen, seither erinnert nur eine helle Stelle an der Wand an die einstige christliche Tradition.

Der Roman behandelt eine Familiengeschichte, die aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird, aber die Gesamtstruktur wurde in der Lesung nicht recht deutlich, da sich von Düffel auf eine Figur konzentrierte: die polnischstämmige katholische Schwiegertochter des Pfarrers, Maria, die als Anästhesistin arbeitet und durch Zufall – ein Wasserschaden ist der Auslöser – einem alternden Rabbi begegnet. In einem langen Gespräch schildert sie ihm ihre Lebensgeschichte, besonders eine Kreuzfahrt an den Polarkreis, bei der sie ihren Ehemann kennengelernt hat. Mitgenommen wurde sie von einer lebenshungrigen Tante: Sie dient als Kontrastfigur zum Pastor und zum Rabbi. Der Autor weckte die Neugier der Leser. Eine Antwort gab er: „Auf Schuld gibt es nur eine Antwort, nämlich Vergebung – und diese Antwort finden die drei Religionen in meinem Buch – also Katholizismus, Protestantismus und Judentum – auf ihre jeweils eigene Weise.“