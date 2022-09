von Michael Gottstein

„Das Theater liegt in Scherben“, meinte der Satiriker Ephraim Kishon. Manchmal ist es aber quicklebendig: Die VHS-Theatergruppe zeigte in ihren drei Aufführungen am Wochenende, dass die Trümmer einer angeblich untergegangenen Institution reichhaltigen Stoff für sehr unterhaltsame Theaterabende bieten. Am Ende gab es dann doch den verdienten Applaus für „Kein Applaus für Podmanitzki“.

Frank Wölfl in der Rolle des Intendanten. | Bild: Michael Gottstein

Kulturamtsleiter und Regisseur Frank Wölfl sowie die VHS-Theatergruppe hatten in Anlehnung an Kishons Buch eine Folge von Szenen verfasst, die das Theater hinter dem Theater zeigten: Eine Welt der Intrigen, der Eitelkeiten und der Zwänge. Zusammengehalten wurden die Szenen durch eine Rahmenhandlung, nämlich den Versuch des Autors, ein Musical zu schreiben.

Die Theatergruppe Unter der Regie von Kulturamtsleiter Frank Wölfl machte die VHS-Theatergruppe aus Ephraim Kishons Buch „Kein Applaus für Podmanitzki“ ein Theaterstück. Die Darsteller, die mehrere Rollen übernahmen, waren Dirk Tolksdorf, Frank Wölfl, Volker Schön, Anna Wendel, Lara Rizvanovic, Kurt Schneider, Bruno Griener, Marlen Miggler und Reinhard Valenta (Sprecher). Die Choreographie übernahm die Tanzschule Iris Jäger, für die Technik war „Elite Audio“ verantwortlich.

Doch bevor das pralle Leben auf der Bühne seinen Lauf nahm, gab es in Form eines Einspielers etwas seriöse Theatertheorie. Das Theater müsse in drei Minuten sagen können, wozu zwei Personen im realen Leben drei Stunden bräuchten. In der Stadthalle erfuhr man in knapp drei Stunden so viel über das Theater, wozu man sonst etliche kritische Berichte und Bücher lesen müsste.

Der Autor und der Intendant verhandeln mit dem Geldgeber und dessen Muse. | Bild: Michael Gottstein

Frank Wölfl lebte sein darstellerisches Talent voll aus: Sein Intendant war gestresst bis hyperaktiv, konnte wunderbar schmeicheln, aber auch barsch und autoritär sein, er war sowohl Opfer von Diven, Sponsoren und bürokratischen Regeln als auch Teil des fragwürdigen Systems. Eine Tänzerin gefiel ihm ausnehmend gut, aber natürlich nicht wegen ihrer Kunst. Wohlwollend bescheinigte er ihr „einen schöpferischen Tanzstil mit epileptischen Zügen“.

Lara Rizvanovic und Kurt Schneider in einer Szene aus „Anna Karenina“ | Bild: Michael Gottstein

Dirk Tolksdorf spielte den Autor, der widerwillig die Verbesserungsvorschläge über sich ergehen ließ. Eigentlich hatte er einen Buchhalter im Sinne, der sich in eine Bauchtänzerin verliebt, musste aber auf Intendantenweisung aus ihm einen norwegischen Prinzen machen, der auf Sylt landet (“wegen des 9-Euro-Tickets“).

Jarden Podmanitzki, gespielt von Kurt Schneider, bei der Szene aus „Wallensteins Tod“. | Bild: Michael Gottstein

Die fiktive Titelfigur Jarden Podmanitzki war im Stück ein mittelmäßiger Schauspieler, für den real existierenden Akteur Kurt Schneider hingegen eine Paraderolle. In dem Monolog des Soldaten Buttler aus Schillers „Wallenstein“ rezitierte er ganz klassisch die fünfhebigen Jamben, ohne Applaus zu ernten. Aber als er die Szene wiederholte und ganz im Sinne des Regietheaters mit einer derben Publikumsbeschimpfung ergänzte, brandete Beifall auf. „So baut man einen Abgang“, wusste Podmanitzki.

Lara Rizvanovic und Anna Wendel in der Szene aus „Maria Stuart“ | Bild: Michael Gottstein

Zur Hochform lief Podmanitzki/Schneider auf, als er vor einem Debütanten (Marlen Miggler) den Star mimte, geradezu anrührend war die Szene, als er die Minirolle eines Passagiers in der berühmten Bahnhofsszene von „Anna Karenina“ verzweifelt aufzuwerten versuchte und sein brachliegendes Imaginationstalent verschwendete. Und dass sich Schauspieler für Anweisungen des Regisseurs (Volker Schön) gerne rächen, zeigten Anna Wendel (Gräfin) und Lara Rizvanovic (Susanna) in „Figaros Hochzeit“. „Jetzt gehorche ich dem Regisseur, aber bei der Premiere improvisiere ich und schreie die Gräfin an: Frauen wie Sie sind schuld an der Inflation“, versprach Susanna.

Und es gab ihn doch: Den Applaus für die VHS-Theatergruppe in der Satire „Kein Applaus für Podmanitzki“ nach Ephraim Kishon | Bild: Michael Gottstein

Höchst amüsant die Parodie auf das Absurde Theater: Podmanitzki und die Diva spielten zu bleiernen Klängen wie in Zeitlupe, warfen sich stammelnd sinnentleerte Sätze und Wortfetzen an den Kopf, worauf der Kritiker (Bruno Griener) von dieser „psychedelischen Schlafwandelei“ hingerissen war. Die vom Studio Iris Jäger choreografierten Tanzeinlagen bereicherten die Folge parodistischer Szenen, und am Ende gaben die Darsteller jungen Bühnenaspiranten Ratschläge, die letztere garantiert von einer Theaterlaufbahn abhielten. Dem Publikum machte die Vorstellung indes Lust auf mehr Auftritte des VHS-Ensembles.