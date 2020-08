Die Volkshochschule startet ins Herbstsemester. Verstärkt sollen nun auch wieder Präsenzkurse stattfinden. Dabei steht der Schutz von Teilnehmern und Dozenten im Vordergrund. Ab Freitag, 28. August, kann man sich für die Kurse anmelden. Dazu gibt es neue Kooperationen mit den Volkshochschulen in der Region.

Die Wiedereinführung von Präsenzkursen stellt für die VHS eine großer Herausforderung dar, so VHS-Leiterin Carina Wanowski, so erschwere etwa der Mindestabstand die Raumsuche. Vor-Ort-Kurse werden darum zukünftig in kleineren Gruppen stattfinden müssen, so Wanowski. Dies betrifft auch die Kurse der Malschule Elena Romanzin: Im Herbstsemester bietet die Wehrer Malerin elf Kurse und Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene an. Aus Hygienegründen werde nur Acrylmalerei angeboten, so Romanzin: Kreide und Aquarellfarben lassen sich kaum desinfizieren.

Auch die Sprachkurse sollen wieder als Präsenzkurse stattfinden, so Wanowski. Bei Bedarf könnten die Kurse durch ein Onlineangebot ergänzt werden, etwa für Zusatzaufgaben. „Der Bedarf und Wunsch sich zu treffen, ist da“, stellt Wanowski fest. Neue Medien und regionale Zusammenarbeit werden für die Wehrer VHS wichtiger: So ist geplant, dass die EDV-Kurse mit Michael Fritz mehrheitlich online stattfinden und über die Volkshochschulen der Nachbargemeinden buchbar sind. Gestärkt wurde die regionale Zusammenarbeit auch in anderen Bereichen: Online-Sprachkurse können bei der VHS Konstanz gebucht werden, die VHS Grenzach-Wyhlen hat einen „Philosophischen Boxenstopp“ auf der Videoplattform YouTube eingerichtet. Online-Schachkurse für Kinder bietet die VHS Kandern an und bei der VHS Rheinfelden kann man ein Webinar zum Thema „Unterricht daheim“ anschauen.

„Wir haben ein gutes Angebot zusammengestellt“, so Wanowski. Das VHS-Programm für das Herbst/Winter-Semester wird ab Freitag, 28. August, ausschließlich online veröffentlicht, so Wanowski: „Wir haben uns gegen ein gedrucktes Heft entscheiden um so aktuell wie möglich zu sein und wenig Vorlauf zu haben.“ Um den neuen Anforderungen durch die Corona-Pandemie gerecht zu werden, plant die VHS zudem ein flexibleres Angebot. Es empfiehlt sich daher ein regelmäßiger Besuch der VHS-Homepage: Je nach der Entwicklung der Corona-Pandemie und der entsprechenden Verordnungen sollen laufend weitere Angebote dazukommen. „Wir hoffen dabei natürlich auf eine positive Entwicklung“, so auch Kulturamtsleiter Frank Johannes Wölfl.