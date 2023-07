Um ein vielfältiges und hochwertiges Bildungsangebot zu schaffen, braucht es vor allem gute Dozenten. An der VHS Wehr ist man sich dessen überaus bewusst, sodass den guten Beziehungen zwischen VHS-Mitarbeitenden und Dozenten eine besonders wichtige Rolle zukommt.

So wurde auch in diesem Jahr an einem lauen Sommerabend die Tradition fortgesetzt, den Dozentinnen und Dozenten beim jährlich stattfindenden Sommerhock für ihr Engagement zu danken, gemeinsam einen schönen Abend zu verbringen und sich bei leckerem Essen und Trinken auszutauschen, heißt es in der VHS-Pressemitteilung. Einige neue Dozenten wurden herzlich in die VHS-Familie aufgenommen. Auch in diesem Jahr gab es wieder Ehrungen für langjährige Zugehörigkeit.

Edith Obersteiner gibt seit zehn Jahren Yogakurse, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Vor allem ältere Menschen haben mit den Kursen Yoga 60+ ein attraktives Angebot und fühlen sich durch die freundliche und geduldige Art ihrer Dozentin gut aufgehoben.

Fred Parks unterrichtet seit zehn Jahren Englisch auf Anfänger- und Fortgeschrittenenniveau. Als Muttersprachler bringt er seinen Teilnehmern auf humorvolle Art und Weise Kultur und Sprache näher und unternahm mit ihnen schon zahlreiche Reisen nach Großbritannien.

Elena Romanzin begann vor zehn Jahren Malkurse an der VHS zu geben. Seitdem ist die Malschule Romanzin mit ihren vielfältigen wöchentlichen Kursen und Wochenendworkshops fester Bestandteil des VHS-Programms.

Auf 30 Jahre Zugehörigkeit brachte es Ursel Kramer, die seit Beginn ihrer Dozententätigkeit das Gymnastikprogramm Callanetics unterrichtet. Für die Qualität ihres Unterrichts spricht, dass viele ihrer Teilnehmer ebenfalls schon lange dabei sind, manche sogar vom ersten Tag an!