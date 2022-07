von Sigrid Schneider

20 Preisträger von der Talschule Wehr des Wettbewerbs der EU „Nächster Halt: Nachhaltigkeit“ sind am Donnerstag von Landrat Martin Kistler und der Europa-Beauftragen des Landkreises Simone Alt ausgezeichnet worden. Die Schüler der Klassen 4a und 4b strahlten über das ganze Gesicht, denn ihre eingereichten Objekte zum Thema Umwelt- und Klimaschutz sind alle vom Gremium ausgezeichnet worden und für drei unter ihnen, Lilly Faber, Timon Jenne und Luisa Zimmermann, gab es zusätzlich noch den Preis für die Sieger des Landkreises.

Mit ihrem Objekt „Die Erde voller Müll“ möchten sie darauf aufmerksam machen, dass wir unsere einzige Erde schützen müssten, sagten sie in ihrer Dankesrede am Ende der Veranstaltung. „Und vielleicht hat der ein oder andere auch Lust sich einer Umweltorganisation auszusuchen und dort mitzumachen“, sagt die Viertklässlerin Luisa Zimmermann abschließend.

„Wir haben heute eine Premiere von drei außergewöhnlichen Dingen“, sagte Schulleiterin Sonja Dannenberger überglücklich. Einen sehr großen Erfolg bei einem europaweiten Wettbewerb, eine Feierstunde in großem Rahmen für die Schüler mit unserem Landrat und last but not least einer Dankesrede von den Schülern selbst, die sich unglaublich und von Anfang an für dieses Projekt engagiert hätten.

Der Wettbewerb Die Europa-Beauftragte des Landkreises Simone Alt koordinierte in Zusammenarbeit mit den Schulen des Landkreises die Wettbewerbsteilnahme der Grundschüler – unter den Teilnehmenden Grundschulen haben vier Preise erhalten. Insgesamt haben sich 80 Schüler des Landkreises beteiligt. Für ihre sechs eingereichten Arbeiten wurden alle 20 Kinder mit einer Urkunde und einen Buchgutschein ausgezeichnet, für ihren Erfolg als Kreissieger erhielten Lilly Faber, Timon Jenne und Luisa Zimmermann zusätzlich einen Sonderpreis. Ziel des Europäischen Wettbewerbs ist es, Kinder und Jugendliche zu einer eigenständigen und kreativen Auseinandersetzung mit aktuellen europäischen Themen zu ermutigen. Jährlich beteiligen sich zwischen 40.000 und 85.000 Schülerinnen und Schüler am ältesten Schülerwettbewerb Deutschlands. Der Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten, wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem Auswärtigen Amt, der KMK und den Kultusbehörden der Länder gefördert. Informationen unter www.europaeischer-wettbewerb.de

Für Gabriele Wißkirchen, die als Kunstlehrerin beider Klassen die Projektleitung hatte, sei als Nachhaltigkeitsbeauftragte der Talschule ein Traum wahrgeworden. Seit Dezember im vergangenen Jahr habe sie die beiden Klassen angeleitet, Ideen für das Thema zu finden, sich in kleineren Gruppen zusammenzufinden und dann Kunstobjekte zu erarbeiten. „Sechs unter den Gruppenarbeiten haben wir dann eingereicht – dass nun alle Objekte mit Preisen ausgezeichnet worden sind ist unglaublich schön. Das Thema ist den Kindern wirklich enorm wichtig“, sagt sie

„Ihr habt einen enorm großen Beitrag dazu geleistet, dass das Thema Nachhaltigkeit in den Klassenzimmern angekommen ist und dass jeder darüber nachdenken soll, wo er selbst seinen Beitrag leisten kann“, sagte Landrat Dr. Martin Kistler. Denn: „Auch die kleinsten Beiträge können in ihrer Summe viel ausmachen.“