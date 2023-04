Die mehrmonatige Sperrung in der Wehrer Innenstadt wirft ihre Schatten voraus: Wegen umfangreicher Umbau-und Sanierungsarbeiten soll der Verkehrsknoten Schopfheimerstraße/Todtmooser Straße/Hauptstraße/Im Hammer zwischen Mai und August komplett für den Verkehr gesperrt werden. Am 20. April, will Bürgermeister Michael Thater in einer Einwohnerversammlung die Bevölkerung über die Details der Maßnahme und ihre Folgen informieren.

Vollsperrung von Mai bis August

Klar ist schon jetzt: Für die Autofahrer wird die Langzeitbaustelle eine echte Herausforderung, ist doch die betroffene Kreuzung wohl eine der meistbefahrenen in Wehr. Insbesondere während der ersten Bauphase bis August muss der überörtliche Verkehr mit Umleitungen über die Friedrichstraße, Schopfheimer Straße und Merianstraße rechnen.

Das nördliche Ende der Hauptstraße: Hier treffen Schopfheimer und Todtmooser Straße aufeinander. Mit der Eröffnung der Märkte Im Hammer ist eine stark frequentierte Zufahrt hinzugekommen. | Bild: Maptiler

Aber auch Talstraße und In den Höfen werden wohl vorübergehend mehr Verkehr zu spüren bekommen. Die drei Einkaufsmärkte des Brennet-Areals bleiben während der gesamten Bauzeit aus Richtung Norden, der Krone-Parkplatz durch die Hauptstraße aus Richtung Süden befahrbar.

Kanalsanierung und Nahwärmenetz

Hintergrund der Großbaustelle sind gleich drei Aspekte: Zum einen geht es um die Sanierung der teilweise maroden Abwasserkanäle in der Zufahrt zum Areal – die Straße Im Hammer ist die einzige Fläche des früheren Industrie-Areals, das im Zuge des städtebaulichen Vertrags in das Eigentum der Stadt Wehr überging.

Damit einher geht die Entwässerung des gesamten Areals, die ursprünglich über den Gewerbekanal erfolgen sollte. Weil der Kanal zwischenzeitlich zurückgebaut wurde, musste hier eine neue Lösung gefunden werden. Dritter Teil der Baumaßnahme ist der Anschluss des künftigen Ärztehauses an des kommunale Nahwärmenetz. Insgesamt dauert die Vollsperrung während der ersten Bauphase vier Monate. Bei den weiteren Bauabschnitten, die bis März 2024 dauern, ist der überörtliche Verkehr nicht mehr betroffen.

Informationen auch zum Ärztehaus

Die Baustelle und ihre Folgen für den Verkehr werden auch Thema in der Einwohnerversammlung sein, die am Donnerstag, 20. April, um 19 Uhr in der Stadthalle stattfindet.

Die Baustelle des Ärztehauses in Wehr Mitte April 2023. | Bild: Olheide, Monika

Thema wird außerdem der aktuelle Sachstand beim Neubau des Ärztehauses sein.