Wehr – Der Nachwuchs beim FC Wehr hat die nötige Unterstützung durch den Hauptverein. In der Jugendversammlung präsentierte der neue Jugendleiter Ahemt Yegit anhaltende Zuwächse und das Interesse an einer soliden Fußballausbildung.

Die A-Jugend stieg in die Verbandsliga auf. Bei der C-Jugend gelang das Double mit Meisterschaft und Pokalsieg. Als einer der Erfolgsfaktoren wurde von Clubchef Matthias Kaiser beim FC Wehr ausdrücklich die vertrauensvolle und langjährige Partnerschaft mit dem FC Bergalingen betont. Rückblickend attestierten die Trainer eine gute Saison. Die jetzt startende Saison sei vielversprechend für den Nachwuchs, sportliche Ergebnisse würden sich vergleichbar einstellen. Auch die Umstellungen des fußballerischen Regelwerks für den ganz jungen Nachwuchs wurde umgesetzt.

Das Team um Trainer Michael Bauder sieht den Zuwachs ab der G-Jugend als eine Bestätigung der guten Ausbildung. Aktuell werden über 200 Kinder und Jugendliche betreut und ausgebildet. „Überraschend viele Mädels kommen in den unteren Jahrgängen rein“, freut sich Kaiser. Da hätten die vielen Aktionen ihre Wirkung gezeigt. Etwa bei den Teilnahmen am Spiel- und Sporttag der Grundschulen. Auch die Teilnahme an der Aktion „Wehr bewegt sich“ und dem Sommerferienprogramm habe Werbung für den Fußball an sich gemacht. Die Trainer hätten sich kontinuierlich an Weiterqualifizierungen beteiligt. Drei Kindertrainer-Zertifikate wurden erreicht, eine Kurzschulung und eine C-Lizenz. Zwei angehende Trainerinnen absolvierten die DFB-Basiscoach-Schulung. Nicht nur wegen der vom Südbadischen Fußballverband und dem DFB forcierten Umstellungen und Umsetzung der neuen Spielformen bei den G-, F- und E-Jugend waren die Nachschulungen passgenau.

Auf große Zustimmung der FC-Jugendabteilung stieß die Ankündigung der Sanierung vom Kunstrasenplatz. „Für 2024 soll die überfällige Sanierung vom Uwe-Wassmer-Platz im Haushalt der Stadt aufgenommen werden“, informierte Kaiser. Alle Mannschaften in Wehr sollen darauf spielen und trainieren können.

Der wiedergewählte Kassierer Bernhard Stehle berichtete von soliden Finanzen. Die Unterstützung der Sponsoren sei zielgenau in den Nachwuchs investiert worden.

Ahmet Yegit dankte für die Unterstützung zum neuen Jugendleiter. Sein Vize bleibt Alexander Hudec, der seine langjährige Arbeit in der Jugend kontinuierlich fortsetzt. Marco Helbling kandidierte aus beruflichen Gründen nicht mehr, wegen zu vieler Terminüberschneidungen. Für das Passwesen und die Handhabe des administrativen Reglements ist Denis Stehle zuständig, Max Leutzbach arbeitet sich unterstützend in die Vorstandsarbeit ein. Geehrt wurden für zehn Jahre Mitgliedschaft in der Jugend Giuseppe Cuppuleri, Leon Treitschke und Fabian Uhl.