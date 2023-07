Der Obst- und Gartenbauverein Wehr hat bei seiner Hauptversammlung Rückschau auf die Tätigkeit im vergangenen Vereinsjahr gehalten und einen Ausblick auf 2023 gegeben. Die Tagung, der auch Michaela Berthold-Sieber vom Bezirksverband beiwohnte, wurde auch zum Anlass genommen, langjährige Mitglieder zu ehren. Was 2022 an Arbeit und Aufgaben auf der Agenda stand, konnte erledigt werden, wie Schriftführerin Monika Trabold in ihrem Jahresbericht zufrieden feststellte.

Ab 2022 konnte nach zwei Jahren Corona mit Treffpausen wieder ganz programmatisch gearbeitet und die Vereinsvorhaben erledigt werden. Die bestanden aus Sommerfest, Kräuterwanderung und einer Waldbegehung unter Führung von Stadtförsterin Swantje Schaubhut und Wassermeister Kai Felber. Besucht wurden die Wasserquellen rund um Wehr mit Informationen über die Aufbereitung von Trinkwasser. Auf Initiative des Vize-Vorsitzenden Wolfgang Fügle wurde am Rundweg auf der Zelg eine Ruhebank aufwändig restauriert und neu aufgestellt. In diesem Frühjahr wurde die Vereinswiese im Rahmen eines Arbeitseinsatzes einer Verjüngung unterzogen. Und die Blumenwiese am Waldberg wurde neu eingesät.

Geplante Vereinstermine für das zweite Halbjahr gab Vorsitzender Konrad Büche bekannt. Es steht eine Kräuterwanderung an. Fachfrau Michaela Berthold-Sieber vom Verband Hochrhein vermittelt auf dem Dinkelberg Wissenswertes über Heil- und Wildkräuter im Sommer. Baumschnitt- und Veredelungskurse sowie Fachvorträge geben Ratschläge und Anregungen für den Obst- und Gartenbau. Stimmtisch-Hocks und ein Jahresausflug werden für die Gemeinschaftspflege sorgen.

Ehrungen: Seit zehn Jahren im Verein sind Günter Berger, Attilio Bibbo, Harald Fleig und Klaus Sonder. Für zehnjährige Tätigkeit als Schriftführerin wurde Monika Trabold geehrt. Die Auszeichnungen nahm Vorsitzender Büche vor.