Beim Verein Miteinander-Füreinander stimmen die Zeitabläufe im Vorstand wieder. Die wegen des Rücktritts von drei Amtsträgern im vergangenen Jahr nachnominierten Personen sind jetzt mit dem Rest des Führungsgremiums für drei Jahre gewählt worden. Wegen dieser Personalie war es bereits im Juni 2022 zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Vereines gekommen. Jetzt in der regulären Hauptversammlung wurde alles wieder auf Linie gebracht. Die Gesamtwahlen und die Vorstellung des neuen Vereinsangebotes „Eli‘s Plauderecke“ waren wichtige Punkte auf der Tagesordnung.

Organisierte Alltagshilfe

Nach der Begrüßung im Familienzentrum gab die Vorsitzende Susanne Fricker einen umfangreichen Geschäftsbericht. Organisierte Alltagshilfe für kranke, ältere und hilfebedürftige Menschen ist das Hauptanliegen des Vereins. Begleitdienste zum Arzt oder zu Behörden, Unterstützung und Betreuung im Haushalt durch Einkauf und Besorgungen sollen für einen möglichst langen Verbleib in der eigenen Häuslichkeit sorgen. Freiwillige Helferinnen und Helfer leisten Hilfe im Bereich ihrer persönlichen Fähigkeiten und ihren zeitlichen Möglichkeiten. Großen Wert wird auf Schulung des Hilfspersonals gelegt. Dadurch wird auch die Zulassung durch das Landratsamt gewährleistet, was wiederum die Erstattung der anfallenden Kosten über die Pflegekasse ermöglicht. Ein breites Angebot an Vorträgen, Seminaren und Sicherheitstrainings bietet der Dachverband „Netzwerk Nachbarschaftshilfe“ Freiburg.

Über aktuelle Zahlen des Vereins informierte die Einsatzleiterin Silke März-Mathieu. Seit der Gründung des Vereins im Jahr 2016 wurden 461 Klienten aufgenommen. Davon sind 154 Hilfsbedürftige, die zurzeit aktiv unterstützt werden. Einige mehrmals in der Woche, andere gelegentlich. Monatlich werden im Durchschnitt 80 Personen kontinuierlich betreut. Dem gegenüber stehen 49 qualifizierte Helferinnen und Helfer von denen 30 regelmäßig zum Einsatz kommen. Rund 5000 Gesamtarbeitsstunden summierten sich im vergangenen Jahr.

Finanziell steht der Nachbarschaftshilfe-Verein gut da. Entgelte für Dienste, Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse und Spenden sind die Haupteinnahmequellen. Die Kassenprüfer bescheinigten der Finanzverantwortlichen Antje Kaiser nicht nur einwandfreie Buchführung, sondern auch die zweckmäßige Verwendung der Gelder. Das finanzielle Polster ermöglichte dem Verein die Festanstellung der Einsatzleiterin.

Austausch bei Kaffee und Kuchen

Mit Freude sieht man der Neueröffnung des Cafés „Eli‘s Plauderecke“ in den Räumlichkeiten und dem Sinnesgarten der Tagespflege St. Elisabeth in Öflingen entgegen, einer Kooperation der beiden sozialen Vereine. Bei Kaffee und Kuchen können hier Pflegende mit ihren Angehörigen ins Gespräch kommen und sich über Wünsche oder Sorgen regelmäßig austauschen. Das neue Café ist immer am dritten Samstag im Monat von 15 bis 17 Uhr geöffnet, erstmals am 15. Juli.

Lobende Worte richtete Bürgermeister-Stellvertreter Paul Erhart an das engagierte, dynamische Vorstandsteam und bezeichnete den gut geführten Verein als große Bereicherung für die Stadt und die ganze Bevölkerung.

Bei den Wahlen wurde dieser Vorstand einstimmig auf drei Jahre gewählt: Susanne Fricker (Vorsitzende), Elke Leutzbach (stellvertretende Vorsitzende), Antje Kaiser (Finanzverantwortliche), Michaela Messerschmid (Schriftführerin), Konrad Betzler, Hannelore Griener und Michael Thater (Beisitzer).