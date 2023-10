Wehr – „Farben in Bewegung“ lautet der Titel einer neuen Ausstellung, die derzeit in der Galerie des Alten Schlosses in Wehr gezeigt wird. Zu sehen sind Werke des in Zell/Wiesental lebenden Malers Kurt Trefzger. Die Ausstellung ist als eine Zusammenstellung unterschiedlicher Schaffensperioden des 85-jährigen Malers zu verstehen, dessen künstlerische Wirklichkeitsverarbeitungen, Techniken, Stile und Farbkompositionen im Laufe der Zeit so manch bemerkenswerte Wandlungen erfahren haben.

Ein Blick auf die Geschichte der Stadt und seiner Künstlerinnen und Künstler legt nahe, dass die Werke Kurt Trefzger in Wehr gut aufgehoben sind. So mancher Wehrer Maler fand seine künstlerische Berufung über Umwege, etwa die Ateliers der in der Stadt einst angesiedelten Textilindustrie. Bei Kurt Trefzger war es der Malerberuf, den er ab 1953 in Schopfheim erlernte und 1964 zur Meisterklasse brachte.

Von eminenter Wichtigkeit für die künstlerische Entwicklung Kurt Trefzers war jedoch dessen Anstellung bei der Basler Industriellenfamilie Grether. Sein beruflicher Werdegang führte ihn vom Malermeister zunächst zum Leiter des technischen Dienstes, später zum persönlichen Berater der Familie Grether. Diese übertrug ihm in immer stärkerem Maße die Verantwortung für ihre erlesene Kunstsammlung mit Werken etwa von Pablo Picasso, Claude Monet und Paul Gauguin. Seine von Natur aus angelegte Affinität zur Bildenden Kunst, sein professionelles technisches Verständnis für Farben sowie seine intensive Beschäftigung mit dem Grether´schen Privatmuseums verwob sich mit der Zeit zu einem spezifischen Kunstverständnis, das im künstlerischen Ausdruck der Werke Trefzgers bis heute sichtbare Spruen hinterlässt. Angereichert wurde dieses, wie Kulturamtsmitarbeiterin Fatima Zobeidi-Weber im Rahmen der Vernissage betonte, durch zahlreiche Inspirationsquellen, die ein erfülltes Leben zu bieten gehabt habe. Zu nennen seien allen voran Reisen nach St. Petersburg und in die Südsee sowie Aufenthalte in ihrem Haus am Luganer See, wo die Familie Trefz­ger eine zweite Heimat gefunden hat.

Thematische Dreiteilung

Die thematische Dreiteilung der Ausstellung im Alten Schloss steht für unterschiedliche Schaffensphasen des Künstlers. Gegenständliche bildliche Darstellungen sind im oberen Teil der Galerie zu sehen. Ebenfalls im oberen Teil sind Werke ausgestellt, die der abstrakten Malerei verpflichtet sind. Mit diesen hauptsächlich von Gerhard Richters inspirierten Arbeiten erweise sich der Künstler als „präziser Beobachter“, dem es anhand der künstlerischen Abstraktion gelinge, eine „andere Ebene der Wirklichkeit abzubilden“, so Zobeidi-Weber.

Für eine deutliche Wandlung im Schaffen Trefzgers steht der dritte Teil der Ausstellung, der die jüngste Schaffensphase repräsentiert. Die Verbindung von dynamischer Formgestaltung, ausdrucksstarken Farbkompositionen und große plastische Wirkungen erzielenden kleinen Pinselstrichen steht für eine „unverwechselbare Maltechnik“, die das Innerste im Künstler zum Ausdruck bringe, so Fatima Zobeidi-Weber. Den daraus resultierenden zum Kunstwerk erstarrenden Farbenrausch erklärte der Künstler Kurt Trefzger auf Nachfrage der Presse aus dem Wunsch heraus, „Farben in Bewegung für einen Moment künstlerisch festhalten zu wollen“.