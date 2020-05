Der Bau eines Vereinsheims des Kanusportvereins, die Aktivierung einer Gewerbefläche, Naturschutzmaßnahmen und die Schaffung von Freizeitmöglichkeiten für die Bevölkerung – verschiedener könnten die Ziele nicht sein, die die Stadt im äußersten Süden in Brennet verfolgt. Mit der Änderung des Bebauungsplans Rheinau-Nagelfluh versucht die Stadt nun all diese Ziele unter einen Hut zu bekommen.

Wie bereits berichtet, will der Kanusportverein Wehr am Rhein seine Trainingsmöglichkeiten verbessern und einen Bootssteg, ein Vereinsgebäude sowie ein Bootshaus errichten. Der Bauausschuss des Gemeinderats hatte einer ersten Planung bereits im vergangenen Jahr zugestimmt. Mit dem veränderten Bebauungsplan werden nun die baurechtlichen Voraussetzungen geschaffen und alle Nutzungsmöglichkeiten in dem Plangebiet in Einklang gebracht und gegeneinander abgegrenzt. Denn es geht hier um weit mehr als das Vereinsgelände des Kanusportvereins.

Mehr Platz für Gewerbe

So ist eine etwa 1,65 Hektar große, als Gewerbegebiet ausgewiesene Teilfläche des Gewerbegebiets Rheinau-Nagelfluh bis heute nicht baulich genutzt. Der Grund liegt in den komplizierten Besitzverhältnissen: Das fragliche Grundstück teilte sich über viele Jahre in unzählige schmale Streifen auf, was eine Nutzung nahezu unmöglich macht. Immer wieder gelang es der Stadt zwar einzelne Grundstücke aufzukaufen, eine zusammenhängende Fläche ist aber noch nicht entstanden, wie Bauamtsleiter Thomas Götz erläutert. Dies solle nun mit einem Umlegungsverfahren erreicht werden. Mit der Bebauungsplanänderung soll nun eine Aktivierung der Gewerbefläche erleichtert werden.

Rheinliebe-Projekte

Mit vier Teilprojekten im Bereich des Brenneter Rheinufers ist die Stadt Wehr am grenzüberschreitenden Projekt „Rheinliebe“ beteiligt, mit der das Rheinufer zwischen Basel und Bad Säckingen aufgewertet wird. Zum einen soll die als „Brennet-Beach“ benannte Badestelle am Rhein durch einen neuen Treppeneinstieg aufgewertet werden. Zum zweiten sollen an besonders schönen Stellen des Uferwegs Sitzgelegenheiten entstehen, die einen „Hans-Thoma-Blick“ auf den Rhein ermöglichen. Besonders ambitioniert: An der Wehra-Mündung, dem „Rhein-Wehra-Kliff“, soll ein Aussichtsturm errichtet werden. Viertes Teilprojekt ist die multifunktionale Steganlage des Kanusportvereins.

Naturschutz

Nicht nur die nahe Wehra-Mündung und der Uferstreifen zum Rhein verlangen eine besondere Beachtung des Naturschutzes. Als vor einigen das Öflinger Baugebiet Breit II ausgewiesen wurde, wurde eine umweltschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme festgeschrieben, die ebenfalls im Gewerbegebiet Rheinau-Nagelfluh liegt: So soll der bislang unterirdische verlaufende Teilabschnitt des Rötelbachs wieder offen gelegt werden und damit neuer Lebensraum für Tiere und Pflanzen geschaffen werden. Der Rötelbach wird dazu an den Rand des Kläranlagengeländes verlegt.

Stadträtin Claudia Arnold (Grüne) kritisierte, dass der über das Gewerbegebiet verlaufende Wildtierkorridor nicht im Bebauungsplan berücksichtigt worden sei.

Bei drei Gegenstimmen billigte der Gemeinderat mehrheitlich den Bebauungsplanentwurf. Die Pläne werden nun für einen Monat öffentlich ausgelegt.