Auf der Themenliste des Sachunterrichts in Klasse 3 stand kürzlich das Thema „Mein Ort“. Während des Fernlernunterrichts im März begann unter dieser Überschrift für die Talschüler der beiden dritten Klassen (3a und 3b) eine spannende Suche nach Informationen zur Stadt: Wie groß ist Wehr? Seit wann gibt es unsere Stadt? Welche Möglichkeiten bietet sie? Doch, wenn es um Fragen ging, die ein Kind im Grundschulalter interessieren, wurden die Drittklässler nicht so recht fündig: Wie kann ein Kind, das neu zugezogen ist, erfahren, was unsere Stadt speziell für Kinder Interessantes zu bieten hat? So wurde die Idee, einen Wehr-Flyer von Kindern für Kinder zu kreieren, geboren und die Schüler machten sich im Rahmen des Sach- und Kunstunterrichts an die Arbeit.

Diese Zeit im Homeschooling verwandelte so manchen Schreibtisch in ein Grafikerpult. Die Ergebnisse waren erstaunlich, vielfältig, kreativ, lustig und einfach gut, so dass sich die zwei Sachunterrichtslehrerinnen Tamara Hoppe und Gabriele Wisskirchen entschlossen, Bürgermeister Michael Thater davon zu berichten und ihm die entstandenen Flyer zu überbringen.

Bürgermeister Thater war von den Werken aus Kinderhand begeistert. Er möchte nun die Flyer-Entwürfe gerne in Absprache mit dem Kulturamt verwenden, um einen Kinderflyer der Stadt Wehr zu erstellen. Den Drittklässlern der Talschule bestellte er Glückwünsche aus dem Rathaus.