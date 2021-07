von Gerd Leutenecker

Alle 27 Schüler haben in Wehr die mittlere Reife geschafft. An der Realschule, Abteilung Gemeinschaftsschule (GMS), ist nach sechs Jahren mit dem ersten Jahrgang des auslaufenden Schultyps eine „sehr erstaunlich beste Leistung abgelegt worden“, sagte Rektorin Petra Thiesen. Knapp die Hälfte erhielt ein Lob oder einen Preis für den ersten schulischen Abschluss. Isabell Probst ist Jahrgangsbeste mit einem Notendurchschnitt von 1,2.

Die Auszeichnungen Preise Isabell Probst, Melissa Borruso, Leonie Hahn, Maren Braun und Yasin Sahiner. Lob Mit einem Lob der Realschule Wehr, Abteilung GMS, zeichnen sich Noah Deiss, Nico Ferraro, Hadi Mezher, Kristina Ruppel, Lotta Trefzger, Noelle Uiker, Finn Wagner und Dana Wirrer aus.

Erstmals sind auf dem Schulcampus die Abschlussfeierlichkeiten abgehalten worden. Unter freien Himmel, mit festlichem Rahmen und coronakonformem Zeremoniell. Dazu wurde die Feier noch weitgehend eigenständig von den Abschlussschülern „klasse organisiert und vorbereitet“, zollte die Rektorin ihren Respekt für diese ausgeprägte Tatkraft.

Isabell Probst (links) und Melissa Borrusso sind die Jahrgangsbesten der Realschule Wehr. | Bild: Gerd Leutenecker

Die Lerngruppe, vor der Zeit der Gemeinschaftsschule als Klasse bezeichnet, hatte bereits in der siebten Jahrgangsstufe einen sehr engen Zusammenhalt gefunden. Was sichtlich aufgefallen ist. Ein Ideal an Gemeinschaft bleibe dieser Wehrer Schülerschar in Erinnerung. Klassenlehrer/Lernbegleiter Benjamin Schiele ist stolz auf seinen Abgangsjahrgang. Der Schultyp habe sich bewährt. Trotz Widrigkeiten, aber mit einem engagierten und recht beliebten Lehrerkollegium.

Die ausgezeichneten Schüler der Abschlussklasse (von links): Hadi Mezher, Finn Wagner, Kristina Ruppel, Noelle Uiker, Lotta Trefzger, Nico Ferraro, Noah Deiss, Isabell Probst, Melissa Borruso, Dana Wirrer, Leonie Hahn, Maren Braun und Yasin Sahiner. | Bild: Gerd Leutenecker

80 Prozent der Absolventen setzen ihre Schulkarriere an den umliegenden beruflichen Gymnasien und Berufkollegs für die Fachhochschulreife fort. Drei starten direkt in die Ausbildung, eine macht ein Freiwilliges Soziales Jahr. Isabell Probst geht an das Wirtschaftsgymnasium und Melissa Borruso etwa, eine Preisträgerin und Klassensprecherin, geht an das Biotechnologische Gymnasium nach Waldshut.

Die Gäste

Feiern ohne Sekt aber mit viel Selters war am Donnerstagabend angesagt. Eine Einlassprüfung, ob die drei Gs (getestet, geimpft oder genesen) erfüllt sind, war obligatorisch. Für jede Familie standen reservierte Stuhlreihen parat, die Abstände der 97 Gäste waren vorbildlich organisiert und rasch kam Stimmung auf. Die Conférencières Borrusso und Probst führten gekonnt durch das Programm.

Das Programm

Vom obligatorischen Quiz, über die musikalische Umrahmung unter der bewährten Leitung von Uwe Däuble, die Tanzeinlagen vom Jahrgang bis hin zum Festakt – alles war stimmig. Die kleinen belustigenden Anekdoten in der Schulzeit lockerten auf. Auch die kurze Fernsehkarriere beim Tigerentenclub musste selbstverständlich genussvoll erwähnt werden.

Grußworte

Vonseiten der Elternvertreter betonte Sandra Wirrer, „die Lehrer haben einen guten Job gemacht“. Stefan Braun ließ die Brüche und Verwerfungen um die Wehrer Gemeinschaftsschule nicht aus. Als stellvertretender Bürgermeister dankte Paul Erhart in seinen Grußworten den Lehrkräften und konnte spontan den Absolventen sagen, „engagiert euch weiterhin so“.

Lob der Rektorin

Rektorin Petra Thiesen fand lobende Worte: „Ihr seid der Knaller, ganz toll.“ Ein Meilenstein in der Entwicklung sei erreicht, „Struktur, Disziplin und Durchhaltevermögen ist bewiesen worden“ und Thiesen empfahl „sinnstiftende Ziele auf individuellen Wegen zu beschreiten“.

Daran anschließend haben die 27 Schüler ihre Abgangszeugnisse überreicht bekommen. Die Belobigungen und die Preisüberreichung waren ein gemeinschaftlicher Akt, mit tosendem Beifall aus dem Klassenverbund für jeden Einzelnen.