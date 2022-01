von Michael Gottstein

Unter dem Motto „Sich nicht entmutigen lassen“ hat die evangelische Kirche Wehr und Öflingen viele Aktionen angeboten, um ein reges Gemeindeleben auch in jener Zeit aufrechtzuerhalten, als Präsenzgottesdienste wegen geringer Impfquoten nicht verantwortbar waren. Erfolge gibt es beim „Kuh-Projekt“ in Indien zu vermelden, und auch bei den Grundstücksverkäufen in Öflingen wurden Fortschritte gemacht.

Seit einiger Zeit werden wieder sonntäglich Präsenzgottesdienste in der Wehrer Friedenskirche gefeiert. Allerdings kann wegen der vorgeschriebenen Abstände nur ein Bruchteil der Sitzplätze genutzt werden. Keine Gottesdienste gibt es in der Öflinger Christuskirche, denn diese ist so klein, dass unter den strengen Hygienebedingungen kaum Besucher Platz fänden. In Wehr dürfen 30 bis 40 Personen kommen – die Zahl schwankt, da zum Beispiel Familienmitglieder nebeneinander sitzen dürfen. Um den Platz optimal auszunutzen, müssen sich Gemeindemitglieder für den Gottesdienstbesuch anmelden. „Wir möchten niemanden wegen Überfüllung am Kirchentor abweisen“, so Pfarrer Peter Hasenbrink. Auch solle niemand ausgeschlossen werden, daher werde der Impfstatus nicht überprüft: „Wir garantieren die Sicherheit über die großen Abstände sowie die Maskenpflicht und Hygieneregeln.“

Als Alternative zum Kirchenbesuch hatte die Gemeinde einen „Andachtsservice“ angeboten: Dabei kann man die Gottesdienstabläufe mit Liedern, Texten und Predigten für häusliche Feiern beim Pfarramt anfordern. „Die Nachfrage hielt an, als wieder Präsenzgottesdienste möglich waren, daher werden wir das Angebot aufrechterhalten“, so der Öffentlichkeitsbeauftragte Karl-Wilhelm Frommeyer. Hingegen werde man aus qualitativen Gründen keine Gottesdienste mehr abfilmen und die Beiträge ins Internet stellen. Fortgeführt werden dagegen die bewährten „Monatssprüche“, bei denen Gemeindemitglieder einen biblischen Text auslegen, ein Video produzieren und dieses auf der Internetseite der Kirchengemeinde veröffentlichen.

Für das „Kuh-Projekt“ im indischen Anand wurden dank der vielen Spender und der Zuschüsse des Kirchenbezirks Hochrhein sowie der Organisation „Brot für die Welt“ mehr als 70.000 Euro gesammelt. Dafür konnte die „Community Development Society“ (CDS) 40 Kühe anschaffen sowie Ställe und die nötige Infrastruktur bauen. Wie Alka Macwan von der CDS berichtet, habe eine staatlich zugelassene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft alle Testate erteilt. Mittlerweile kamen schon fünf Kälber auf die Welt, neun Menschen fanden sichere Arbeitsplätze, und örtliche Bauern liefern das Futter zu einem fairen Preis. „Das Projekt arbeitet kostendeckend“, erklärte Lutz Jacobi. Es werde aber zwei Jahre dauern, bis man Überschüsse zur Finanzierung des Indien-Hilfsprojektes erwirtschaften könne. Im Rahmen dieses Projektes werden Schulen, Kinderheime und Ausbildungsstätten mit jährlich 30.000 Euro aus Wehr und der Region unterstützt.

In Öflingen konnte die Gemeinde auf dem großen Kirchengelände zwei Bauplätze von je 500 Quadratmetern ausweisen. „Alle rechtlichen Fragen sind geklärt“, so Jacobi. Die Bauplätze dürften leicht verkäuflich sein, und auch für das leer stehende Pfarrhaus samt Grundstück gebe es Interessenten. Die Christuskirche soll verkauft werden, aber nur an einen Investor, der die Kirche erhält und bestenfalls eine Nutzung für Gottesdienste und gemeinnützige Zwecke erlaubt. Für die Suche nach dem „perfekten Käufer“ will sich die Gemeinde zwei bis drei Jahre Zeit lassen.